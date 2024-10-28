Для куриц и уток разработали новые правила: нельзя разводить слишком близко к соседям

Вооружаться рулеткой придется отныне жителям деревень или дачникам, которые решили обзавестись крылатыми домашними питомцами на своих участках. Министерство сельского хозяйства разработало ветеринарные правила содержания сельскохозяйственной птицы, в которых прописано множество новых нюансов.
Главное, что должен учесть будущий птицевод — курятники нельзя строить слишком близко к соседям.
Если у фермера живет до 50 кур или уток (это считается мелким хозяйством), расстояние до забора может составлять 5 метров и более, если 100 — 10 метров, если 200 — 20 метров, если 500 — 50 метров, если 1000 — 100 метров.
Владельцам мелких хозяйств придется позаботиться об отдельном помещении для складирования и обеззараживания помета. Окна и двери курятников должны быть оборудованы специальной сеткой, которая преградит путь незваным гостям — дикой птице или грызунам. Это необходимо для предотвращения возможных эпидемий. Уборку помещений, поилок и кормушек следует производить не реже 1 раза в неделю.
К крупным хозяйствам требований еще больше, многие из них касаются комфорта братьев меньших. Для гусей и уток предусмотрены солярии (так называются выгульные площадки), причем их площадь не может быть меньше помещений для ночлега. Из каждого помещения, где птица живет постоянно, в солярий должен везти лаз. Также выгульные площадки придется оборудовать канавками для купания — кроме тех случаев, когда естественный водоем находится в пределах пешей доступности.
Если данные правила утвердят, они вступят в силу с 2025 года.