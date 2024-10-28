Для куриц и уток разработали новые правила: нельзя разводить слишком близко к соседям

К крупным хозяйствам требований еще больше, многие из них касаются комфорта братьев меньших. Для гусей и уток предусмотрены солярии (так называются выгульные площадки), причем их площадь не может быть меньше помещений для ночлега. Из каждого помещения, где птица живет постоянно, в солярий должен везти лаз. Также выгульные площадки придется оборудовать канавками для купания — кроме тех случаев, когда естественный водоем находится в пределах пешей доступности.