Дачникам назвали способы защитить розы зимой

Она также отметила важность обрезки розовых кусов. Удаление старых, больных и поврежденных ветвей поспособствует формированию красивой кроны, а также поможет растению получать больше света и воздуха. Лучше всего заняться обрезкой в конце октября или начале ноября. Кроме того, следует убрать сухие листья, чтобы предотвратить гниль и образование плесени. При этом листья с признаками повреждений нельзя добавлять в мульчу.