3 удобрения. Добавьте — и любой домашний цветок уйдет в зиму здоровым

В период подготовки герани к зиме, как и для других домашних растений, необходимо позаботиться об ее укреплении. Для этого существуют два эффективных удобрения, которые помогут растению накопить силы, развить корневую систему, сохранить яркую зелень и заложить основу для будущего цветения.
Однако стоит отметить, что эти подкормки предназначены для растений, которые испытывают трудности с ростом и здоровьем. Если же ваша герань чувствует себя хорошо, то дополнительная подкормка не требуется. Садовод Светлана Городецкая рассказала подробности.
Льем магний
Чтобы добиться пышного цветения, можно использовать удобрение, в котором содержится много магния. Этот элемент стимулирует образование большого количества цветочных завязей, способствуя появлению пышных бутонов.
Марок в магазинах много, выбирайте любое средство, которое подходит под ваш бюджет. Но стоит понимать, что препарат рекомендуется применять только в том случае, если другие препараты, такие как монокалий фосфат, не дают желаемого результата.
Гумат калия
Второе удобрение, гумат калия, предназначено для усиления эффекта и подходит для растений, слабо реагирующих на другие подкормки. Оно содержит три ключевых элемента, необходимых для цветения: бор, отвечающий за формирование бутонов; магний, поддерживающий пышность соцветий и предотвращающий осыпание; и калий, продлевающий цветение.
Гуматы также улучшают усвоение растением питательных веществ из почвы. Гуминовые кислоты способствуют плодородию грунта и росту корневой системы. Для приготовления раствора гумата калия требуется всего половина чайной ложки на литр воды.
Аминокислоты
Для восстановления растений через неделю после гумата калия можно использовать аминокислоты — комплексы, благотворно влияющие на все жизненные процессы. Средство помогает предотвратить пожелтение листьев. Используйте согласно инструкции.
Кстати, важно, что аминокислоты не используются самостоятельно, к ним следует добавить витамины группы В, что в пять раз усилит их действие. Витамины В стимулируют рост растений, способствуют цветению и укрепляют корневую систему. Кроме того, они помогают цветам адаптироваться к любым погодным условиям.