3 удобрения. Добавьте — и любой домашний цветок уйдет в зиму здоровым

Кстати, важно, что аминокислоты не используются самостоятельно, к ним следует добавить витамины группы В, что в пять раз усилит их действие. Витамины В стимулируют рост растений, способствуют цветению и укрепляют корневую систему. Кроме того, они помогают цветам адаптироваться к любым погодным условиям.