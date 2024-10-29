Народные приметы на 30 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 30 октября вспоминают святого пророка Осия. Будучи проповедником и борцом с язычеством в Израильском царстве, Осий почти за тысячу лет до рождения Христа по наитию Святого Духа предсказал, что по всей зем­ле рас­про­стра­нит­ся ис­тин­ное Бо­го­по­зна­ние, а ветхозаветные жертвоприношения прекратятся.