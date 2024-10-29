Народные приметы на 30 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 30 октября вспоминают святого пророка Осия. Будучи проповедником и борцом с язычеством в Израильском царстве, Осий почти за тысячу лет до рождения Христа по наитию Святого Духа предсказал, что по всей земле распространится истинное Богопознание, а ветхозаветные жертвоприношения прекратятся.
Приметы погоды 30 октября
На Руси верили, если кошка будет в этот день крепко спать, стоит ожидать потепления. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- Домашний гусь начнет крыльями махать — ожидайте дождь.
- Мыши запасаются едой — зима будет ранняя.
- Солнце тучами заволокло — скоро пойдет дождь.
- В ночь на 30 октября в небе стоит яркая луна — будет тепло и солнечно, однако мутное и бледное светило предвещает дождь.
- На закате вокруг солнца появится белый круг — в скором времени начнется буря.
- Пошел снег — зима будет ранняя.
Что можно делать 30 октября
Считается, что 30 октября нужно чинить колеса у телеги и ремонтировать сани. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- Утро 30 октября стоит начать с молитвы святому Осию. У пророка можно просить здоровья и благополучия, а также наставлений на праведный путь.
- Женщинам в этот день стоит больше отдыхать, чтобы ненароком не навредить здоровью. Лучше посвятить время заботе о себе, устроив спа-день дома.
- Не забудьте в это число сделать заготовки на зиму, чтобы зима прошла в сытости. Например, можно заквасить капусту, ведь она не только вкусная, но и полезная для здоровья.
- Считается, что в этот день нужно обращать внимание на дежавю, так как они будут указывать на прегрешения в прошлом и предупреждать об опасностях.
Что запрещено делать 30 октября
30 октября категорически запрещено красить и стричь волосы, иначе можно перенять негативную энергию и сильно заболеть. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не смыть с себя покровительство и защиту, нельзя принимать ванны и париться в бане.
- На Руси верили, что 30 октября нельзя злиться и причитать, чтобы не навлечь на себя беду. Если успокоиться самостоятельно будет сложно, попробуйте следующую технику.
- Не рекомендуется в это число начинать новые дела, так как все они закончатся неудачно.
- Предки считали, что 30 октября нельзя хвастаться, в противном случае всего хорошего можно лишиться.
- Не стоит брать деньги в долг, иначе в течение долгого периода придется испытывать финансовые трудности. Если же проблем не удастся избежать, воспользуйтесь советами психолога по самопомощи.