Литопсы: уход за комнатным растением в домашних условиях

Литопсы не любят прямых лучей солнца, от которых могут быть ожоги. Лучшее размещение для них — окна, ориентированные на восток или запад, где они будут получать достаточно света. Солнечное освещение должно быть 4—5 часов, при нехватке света суккуленты вытягиваются, а их окраска тускнеет. В этом случае необходимо досвечивание (источник света прикрепляют на высоте 10 см от растения). Летом растения можно выносить на улицу, но защищать от дождя. Зимой горшки с литопсами ставят на подложку, если подоконник холодный.