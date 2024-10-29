Литопсы: уход за комнатным растением в домашних условиях

Самые необычные комнатные растения, которые привлекают внимание своей схожестью с галькой, благодаря чему их часто называют «живыми камнями». Они представляют собой суккуленты, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит неприхотливые эффектные растения в квартире. В этой статье подробно расскажем, как ухаживать за литопсами в домашних условиях, чтобы они радовали вас своим здоровьем и ярким цветением.
Что важно знать о домашнем растении литопс
Литопсы — это компактные суккуленты, которые происходят из пустынных регионов Южной Африки. Из-за своего необычного внешнего вида они часто используются в интерьере как декоративные элементы. Открыты в 1811 году Уильямом Джоном Берчеллом во время ботанической экспедиции в южную Африку, где он наткнулся на странный камень с трещиной по всей поверхности.
«Литопсы — удивительные растения. Внешне они не похожи на кактусы и другие суккуленты. Приспособленность к засушливым условиям и жаре вынудила их стать парой живых камешков, из щели между которыми вырастает цветонос, а также новая пара листьев-камешков. Причем интересно, что в целях экономии уже накопленной растением влаги и веществ новые листочки по мере прорастания съедают старые листья изнутри», — рассказывает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
|Происхождение
|Южная Африка
|Размер
|От 3 до 10 см в высоту, от 3 до 5 см в ширину
|Форма
|Напоминают камни или гальку
|Цветение
|Лето — осень. Соцветия яркие, похожие на ромашки
|Свет
|Растение предпочитает яркий рассеянный свет, но рекомендуем избегать прямых солнечных лучей
|Полив
|Редкий, особенно в период покоя
|Температура
|От +20…+30 °C в период вегетации, +10…+15 °C в период покоя
|Грунт
|Легкий, хорошо дренированный субстрат для суккулентов
|Пересадка
|Один раз в два или три года. Аккуратно, чтобы не повредить корни литопсов
|Размножение
|Семенами или отводками
Виды и сорта суккулента литопс с фото
Даниил Костылев рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Такой необычный вид литопсов стал причиной их распространения в качестве домашних цветов. В природе встречается более 30 видов этого растения, и некоторые из них уже одомашнены.
- Литопс аукамп (Lithops aucampiae) — листья коричневые с красноватыми пятнышками, высота листочков около 3 см, цветки желтые.
- Литопс Бромфельда (Lithops bromfieldii) — листья розоватые с рисунком из темно-красных прожилок, цветы белые, красные, оранжевые.
- Литопс Доротеи (Lithops dorotheae) — миниатюрные листья высотой до 1 см, с узором на листьях, имитирующим окраску камней, цветки ярко-желтые.
- Литопс красивый (Lithops bella) — высота вида до 3 см, диаметр до 2,5 см. Образует белые цветки, окраска листьев коричневато-желтая.
- Литопс Лесли (Lithops lesliei) — сероватые или коричневые мелкие листья, размером до 2 см, цветки крупные, желтые.
- Литопс ложноусеченный (Lithops pseudotruncatella) — серые, коричневые или розоватые листья, высотой и диаметром от 1 до 3 см, с темным линейчатым или точечным рисунком на верхней поверхности, цветки ярко-желтые.
- Литопс разделенный (Lithops divergens) — различных размеров зеленые листья, от 1 до 3 см высотой, с большими серыми пятнами на верхней поверхности, цветки желтые.
- Литопс рыжеголовый (Lithops fulviceps) — коричневые цилиндрические листья с характерным рельефным узором, цветки желтые. Есть сорт Aurea с ярко-зелеными листьями и желтыми цветками, а также компактный сорт Lactinea размером всего около 1,5—2 см.
- Литопс солерос (Lithops salicola) — серые листья с пятнами наверху, высотой и диаметром от 2 до 2,5 см, цветки белые.
Уход за литопсами домашних условиях
Литопсы — растения, требующие особого подхода, так как их природные условия значительно отличаются от климата в наших домах. Но при правильном уходе они могут радовать владельцев на протяжении многих лет. Далее представлены ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
Грунт и горшок
Для литопсов необходимо выбирать грунт с хорошей воздухопроницаемостью и дренажем. Идеально подходит специальная смесь для суккулентов с добавлением перлита, песка или мелкого гравия (2: 1).
Горшок должен быть глубиной примерно 10—15 см, так как стержневой корень литопса достигает 7 см и он должен быть в выпрямленном состоянии. А ⅓ горшка занимает дренаж, например керамзит, гравий. В горшке обязательно советуем сделать дренажные отверстия, чтобы избежать загнивания корней. Материал предпочтительнее глина без глазури, но можно пластик. А поверхность грунта лучше выложить небольшими камнями.
«К грунту литопсы нетребовательны», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Температура и освещение
Литопсы не любят прямых лучей солнца, от которых могут быть ожоги. Лучшее размещение для них — окна, ориентированные на восток или запад, где они будут получать достаточно света. Солнечное освещение должно быть 4—5 часов, при нехватке света суккуленты вытягиваются, а их окраска тускнеет. В этом случае необходимо досвечивание (источник света прикрепляют на высоте 10 см от растения). Летом растения можно выносить на улицу, но защищать от дождя. Зимой горшки с литопсами ставят на подложку, если подоконник холодный.
«Располагать растения нужно на западных или восточных окнах. На южной стороне литопсы лучше немного притенить», — советует эксперт.
Режим полива
Полив должен быть редким и умеренным. Весной и летом увлажняют их после полного высыхания субстрата, а осенью и зимой почти прекращают полив. Влага не должна попадать на растения и особенно в щель между листьями. Для увлажнения используют мягкую отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры.
«При уходе за литопсами скорее нужно себя сдерживать от чрезмерного полива, который летом проводят один раз в 30 дней. Осенью литопсы зацветают, ведь на их родине проходит сезон дождей, поэтому полив немного увеличиваем. Зимой и ранней весной полив вообще не проводим (особенно в январе и феврале). У литопсов наступает состояние мнимого покоя, когда внешних изменений не наблюдается, но внутри старых листьев формируются молодые за счет ресурсов, накопленных старыми листьями», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Влажность воздуха
Литопсы могут погибнуть при высокой влажности воздуха (более 70%), ведь в дикой природе они обитают в очень засушливых районах. Поддерживайте обычную комнатную влажность и избегайте опрыскивания.
Подкормка и удобрения
Литопсы не нуждаются в частых подкормках. В период активного роста можно один раз в сезон удобрить специальными удобрениями для суккулентов, разведенными в половинной концентрации. Избегайте азотных удобрений, которые могут стимулировать слишком быстрый рост и деформацию растений. Обязательно следите, чтобы удобрения не попали на листья, так как останутся ожоги.
«Подкормки требуются только один раз в сезон. В начале лета вполне подойдут половинные нормы удобрений для кактусов», — поделился советом эксперт.
Пересадка
Пересаживать литопсы рекомендуется один раз в два или три года в начале весны, при этом аккуратно освобождая корни от старого субстрата. Литопсы не любят частых пересадок, поэтому необходимо делать это осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Неделю до пересадки и неделю после растение нельзя поливать.
На дно горшка кладут дренаж, основной корень нельзя изгибать при пересадке. Растение расправляют в горшке и аккуратно присыпают свежим грунтом, не утрамбовывая его. Листья присыпают грунтом на 25%. Сверху укладывают мелкие камни или гальку. Растения не любят расти в одиночку, при высаживании группы литопсов между ними должно быть около 2 см.
Обрезка
Обрезка литопсам не требуется, так как они не растут в высоту и не нуждаются в формировании кроны. После отмирания старых листьев летом можно удалить подсохшую пленку, но торопиться не стоит. Цветонос после цветения не удаляют, если хотят получить семена через несколько месяцев.
Цветение
Горшки с литопсами нельзя поворачивать, так как бутоны образуются только при неизменной ориентации на солнце. Цветы их похожи на немахровую астру, календулу или ромашку белой или желтой окраски, размер цветка больше листа. Цветут около 5—10 дней, при этом цветок распускается после 12 часов дня и закрывается после заката (только в солнечную погоду). Часто цветки литопсов приятно пахнут. Для получения семян необходимо перекрестное опыление. Зацветают растения в возрасте трех или четырех лет.
Линька
Формирование двух новых листочков, использующих ресурсы старых, называют линькой. Щель на растении растрескивается, и появляются молодые листочки. Щель между молодыми листочками перпендикулярна старой. Иногда растение образует несколько пар молодых листочков с общей корневой системой. Именно так и происходит разрастание колонии.
Токсичность
Растения безвредны для людей и домашних животных, иначе им не пришлось бы маскироваться под камни, чтобы спрятаться. Но стоит знать, что купленные в магазине литопсы могут быть обработаны различными препаратами (инсектициды, фунгициды, стимуляторы роста). Поэтому лучше содержать их в недоступном для детей и домашних питомцев месте.
Размножение комнатного растения литопс
Литопсы можно размножать несколькими способами. Каждый из методов имеет свои особенности и подходит для определенных условий.
Семенами
Размножение литопсов посевным материалом — процесс длительный, но увлекательный. Интересно, что всхожесть лучше у семян, пролежавших более трех лет, а сохраняется она до 10 лет.
Посев производят в марте или апреле, а иногда в августе. Семена сажают в субстрат для суккулентов, смешанный с порошком активированного угля (3: 1). Предварительно посевной материал замачивают в воде (можно использовать стимулятор роста). Удобнее рассыпать семена на лист плотного картона и аккуратно распределить по поверхности грунта. Углублять и присыпать грунтом не следует. После посева горшки накрывают пленкой или стеклом для поддержания стабильной влажности. Ежедневно необходимо проветривание, а также опрыскивание из мелкодисперсного пульверизатора.
Отводками
Для размножения отводками используют зрелые растения, которые уже имеют несколько головок. Аккуратно отделите часть растения с корнями и пересадите в новый горшок с подготовленным субстратом. Укоренение проходит быстро, и новые литопсы вскоре начинают активно расти. Отводками литопсы размножают редко, так как велик риск потери материнского растения.
Болезни литопса
«Литопсы устойчивы к различным заболеваниям, но только при условии поддержания режима минимальной влажности. Избыточный полив вызывает активное подгнивание корней, а потом и листьев. Особенно нужно избегать попадания воды в щель между листьями», — рекомендует эксперт Даниил Костылев.
Вредители литопса
«Как и другие комнатные растения, литопсы могут поражаться паутинным клещом. Это очень маленький вредитель, которого сложно заметить невооруженным глазом. Поражение можно определить по появлению беловатого паутинного налета на листьях. Против паутинного клеща поможет любой акарицидный препарат, например “Актеллик”,“Фитоверм”, “Фуфанон”
Основные проблемы при выращивании литопсов
Эти удивительные суккуленты достаточно неприхотливы и устойчивы к болезням. Но очень чувствительны к избыточной влажности, переизбытку удобрений и недостатку света. Ниже мы собрали для вас самые распространенные проблемы выращивания литопсов и способы их решения.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Гниение корней
|Переувлажнение
|Пересадить в сухой грунт, корни обработать фунгицидом, сократить полив
|Мягкие и увядшие листья, появление пятен
|Избыток влаги
|Заменить грунт на сухой, но спасти растение сложно
|Листья сжимаются и сморщиваются (не линька)
|Недостаток влаги
|Аккуратный полив растения
|Скрученные листья
|Переизбыток удобрений
|Сократить подкормку, следует заменить субстрат на подходящий для литопсов
|Вытягивание листьев
|Недостаток света
|Обеспечить яркий рассеянный свет
|Отсутствие роста
|Неправильный грунт или маленький горшок
|Пересадить в подходящий субстрат и горшок
Памятка по уходу за литопсами в домашних условиях
Необычные и привлекательные суккуленты завоевали сердца цветоводов-любителей во всем мире. Следуя рекомендациям по уходу, вы сможете создать оптимальные условия для роста и цветения литопсов:
1. Используйте только легкий, хорошо дренированный грунт для растений.
2. Размещайте растения на ярком рассеянном освещении, избегая прямых солнечных лучей.
3. Умеренно поливайте и только после полного высыхания субстрата.
4. Избегайте попадания влаги в щель между листьями при поливе.
5. Пересаживайте литопсы только один раз в два или три года.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»