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Нефролепис: уход за комнатным растением в домашних условиях

Даже при минимальном уходе нефролепис будет радовать вас необычной сочной зеленью долгие годы.

Нефролепис.
Источник: Shutterstock

Этот папоротник очень популярен среди любителей комнатных растений. За счет своей неприхотливости нефролепис подходит и опытным, и начинающим цветоводам. Это растение универсально: его можно выращивать как в подвесных кашпо, так и в обычных горшках. Оно станет прекрасным украшением любого помещения, будь то уютный уголок дома или стильный офис. А также, помимо эффектного внешнего вида, растительная культура очищает воздух.

Что важно знать о домашнем растении нефролепис

Прежде чем приобретать растение, рекомендуем изучить информацию о его месте произрастания в дикой природе. Ниже представлена таблица, которая позволит узнать больше о растительной культуре и ее происхождении.

Семейство
Ломариопсисовые или даваллиевые
Происхождение
Тропики Африки, Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии
Опасность
Растение считается безопасным для людей и животных
Полезные свойства
Очищает воздух от вредных веществ
Цветение
Не цветет

Виды и сорта папоротника нефролеписа с фото

По разным источникам, в природе существует около 20—25 видов этой растительной культуры, но в комнатных условиях способны развиваться не все растения. Далее рассмотрим самые популярные сорта и виды нефролеписа:

  • Нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata) — достаточно крупный представитель своего вида. Этот папоротник удобно выращивать в подвесных вазонах, так как его вайи (листья) могут достигать до 1 м в длину.

Нефролепис возвышенный.
Источник: Shutterstock

  • «Бостон» — сорт нефролеписа возвышенного с прямостоячими вайями, которые могут достигать до 1,2 м в высоту. Края листьев скрученные или волнообразные, темно-зеленого цвета.
  • Нефролепис сердцелистный (Nephrolepis cordifolia) — отличительной особенностью вида считается клубневая корневая система. Клубни запасают воду и питательные вещества, а также используются для размножения растения. Круглые листья темно-зеленого цвета располагаются на вайе парами, внешне напоминая маленькие сердца.

Нефролепис сердцелистный.
Источник: Shutterstock

  • «Даффи» — сорт нефролеписа сердцелистного с зауженными прямостоячими вайями с более светлым оттенком зеленого. Листья укрупненные и вытянутые, также напоминают маленькие сердца.
  • Нефролепис мечевидный (Nephrolepis biserrata) — вайи этого вида длиной до 3,5—4 м и шириной до 50—75 см изогнуты дугой. Сегменты снизу опушенные, ланцетные, кожистые, с мелкопильчатыми краями.

Нефролепис мечевидный.
Источник: Shutterstock

  • «Мачо» — сорт нефролеписа мечевидного с перистыми сегментами и волнистыми краями. Прямостоячие вайи этого сорта достигают 50—60 см.

Уход за нефролеписом в домашних условиях

Культура считается неприхотливой и всего за год может увеличить крону в полтора или два раза, но для этого необходимо создать нефролепису благоприятные условия. Далее рассмотрим ключевые требования по уходу за папоротником.

Грунт и горшок

Нефролепис в горшке.
Источник: Shutterstock

Нефролепис предпочитает легкую, рыхлую, водопроницаемую почву. Можно купить готовый грунт для папоротников и добавить разрыхлителей, чтобы субстрат не слеживался. А также почвосмесь можно приготовить самостоятельно. Необходимо смешать кокосовый субстрат, биогумус и любые разрыхлители в пропорции 1: 1: 1.

Горшок лучше выбирать невысокий и широкий в связи с особенностью корневой системы нефролеписа.

При выборе горшка для этого растения большее значение имеет не материал (пластик или керамика), а наличие дренажных отверстий. Именно они обеспечивают отвод лишней воды при поливе и предотвращают загнивание корней.

Температура и освещение

Листья нефролеписа.
Источник: Shutterstock

Как обитателю тропиков, нефролепису совсем нестрашны высокая температура и знойное лето, а вот температуру ниже +12…+14 °C (особенно в зоне корней) папоротник долго терпеть не сможет. При повышенной влажности грунта и прохладных условиях могут начаться активные гнилостные процессы в корневой системе.

Прямые солнечные лучи противопоказаны культуре, это мгновенно обожжет вайи. Освещение должно быть рассеянным. Горшок можно поставить в 1—2 м от восточных и западных окон или на северных подоконниках.

Зимой для увеличения светового дня рекомендуем досвечивать нефролепис фитолампами.

Режим полива

Ребенок ухаживает за нефролеписом.
Источник: Shutterstock

Увлажнять папоротник следует часто и умеренно. Верхний слой грунта в горшке должен быть постоянно влажным. Использовать лучше теплую фильтрованную или отстоянную не менее суток воду комнатной температуры.

Если нефролепис зимует в прохладных условиях, допустимо просыхание грунта на ⅓ горшка, но важно не пересушивать почву, иначе вайи могут засыхать.

Влажность воздуха

Культура предпочитает высокую влажность воздуха. Оптимальная влажность для нефролеписа — 50—70%. Можно несколько раз в день опрыскивать растение, а еще проще поставить горшок с растением в поддон с влажным керамзитом и водой, чтобы дно горшка не касалось жидкости. Оптимальным решением может стать увлажнитель воздуха в комнате.

Подкормка и удобрения

Для полноценного развития и активного роста папоротнику необходимы питательные компоненты. При пересадке нефролеписа в грунт под корневую систему можно положить удобрение пролонгированного действия, полезных свойств которого хватит до одного года. А также эту растительную культуру советуем подкармливать любым жидким удобрением для декоративно-лиственных растений строго по инструкции на упаковке.

«Важно следить за внешним видом растения, так как желтые листья или пятна на вайях могут свидетельствовать о переизбытке удобрений. Как и многие домашние цветы, нефролепис не стоит подкармливать в зимний период или нужно максимально сократить частоту до одного раза в шесть или восемь недель. Некоторые цветоводы-любители добавляют чайную заварку в горшок. В целом я не рекомендую использовать такой способ удобрения, так как это может привести к загниванию корней из-за избытка органического материала и изменить кислотный состав почвы», — комментирует Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения.

Пересадка

Растению необходима пересадка, когда оно полностью освоило прежний горшок корневой системой. Обычно молодые кусты нефролеписа пересаживают ежегодно, а более взрослые экземпляры — один раз в два или три года. Оптимальное время для пересадки нефролеписа — ранняя весна (перед началом сезона активного роста).

Папоротник чувствительно относится к любым манипуляциям с корнями. После пересадки нефролепису потребуется период адаптации, во время которого он может сбросить немного листьев. Чтобы помочь растению легче перенести стресс, можно провести обработку антистрессовыми препаратами, рекомендуем «Эпин-Экстра».

Обрезка

Женщина обрезает листья нефролеписа.
Источник: Shutterstock

Время от времени нефролепис нуждается в гигиенической обрезке. По мере появления сухих ваий рекомендуем удалять их чистым острым инструментом. Регулярная обрезка старых листьев способствует образованию пышной и густой кроны папоротника. А также этот процесс снижает вероятность появления вредителей.

Размножение комнатного растения нефролепис

Это растение несложно размножить. Удачное для этого время — весна, в период активного роста любых комнатных цветов. Существует четыре способа размножения нефролеписа, далее подробно разберем каждый.

1. Делением куста

Самый простой, но самый стрессовый для папоротника способ размножения — это делением куста. При пересадке взрослого экземпляра земляной ком и корневище разделяют на несколько частей. Отростки высаживают в отдельные горшки и ухаживают привычным способом до появления новых листьев. Будьте готовы к тому, что нефролепис в период адаптации после такой пересадки сбросит несколько листьев или ваий.

2. Побегами

Длинную вайю без листьев наклоняют и прижимают к грунту другого горшка скобой. Как только у побега появляются новые листья, его можно аккуратно срезать от вайи. Далее за молодым растением ухаживают привычным способом.

3. Клубнями

Такой вариант размножения подходит нефролепису сердцелистному. При пересадке в корневой системе находят крупные клубни, далее аккуратно их отделяют и рассаживают в отдельные горшки. Для успешного результата лучше расположить емкости с клубнями в теплом и светлом месте.

4. Спорами

Споры на листьях нефролеписа.
Источник: Shutterstock

У нефролеписа с обратной стороны листа формируются споры, за счет которых папоротник можно размножить. Обычно при созревании споры сами опадают к подножию растения и без труда прорастают. Но можно помочь этому процессу, выполнив процедуру вручную. Необходимо при полном созревании спор аккуратно их соскрести и разложить по поверхности влажного грунта. Далее емкость убирают в темное место, ежедневно увлажняя почву из пульверизатора. Как только появятся первые всходы, молодые ростки советуем перенести на свет.

Болезни нефролеписа

При несоблюдении температурного режима и графика полива есть вероятность, что папоротник заболеет. Регулярное переувлажнение грунта и прохладный воздух приводят к загниванию корневой системы и листвы.

Признаки гниения нефролеписа: увядание и пожелтение кроны, темные пятна на стволе и вайях, плесень на грунте.

При первых признаках болезни растение можно спасти, но действовать нужно оперативно:

  • необходимо аккуратно срезать все пораженные участки с корневища и листьев острым стерильным инструментом;
  • пересадить растение в новый рыхлый и хорошо дренированный грунт;
  • обработать препаратами, например «Фитоспорином-М», «Топазом», «Превикуром Энерджи».

Вредители нефролеписа

К сожалению, как и любые другие комнатные растения, папоротник может быть подвержен атаке насекомых-вредителей. Это можно заметить по сохнущей без причин листве, точкам (проколам), липким пятнам, паутине на листьях, также можно разглядеть самих насекомых.

В таком случае нужно незамедлительно принимать меры:

  • изолировать папоротник от остальной растительной коллекции в доме и осмотреть все растения, которые стоят рядом;
  • промыть листья под сильным напором воды в душе и нанести мыльный раствор хозяйственного мыла или использовать средство под названием «Зеленое мыло»;
  • провести обработку растения химическими препаратами.

Препараты, которые помогут вам в борьбе с паутинным клещом: «Клещевит», «Санмайт», «Аполло»,«Алатар».

Препараты, которые помогут вам в борьбе с тлей, трипсами, мучнистым червецом и другими насекомыми: «Актара», «Фитоверм», «Искра», «Моспилан».

Основные проблемы при выращивании нефролеписа

Этот папоротник считается неприхотливым растением, но при несоблюдении условий ухода у культуры все-таки могут портиться листья. Ниже представлена таблица, в которой рассказываем, какие сложности могут возникнуть при выращивании нефролеписа и как с ними справляться.

ПроблемаПричина
Что делать
Бледность листьев
Дефицит питательных компонентов
В период активного роста подкармливайте нефролепис любым жидким комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений
Увядание листвы
Недостаточный полив
Увлажняйте папоротник по мере просыхания верхнего слоя грунта
Коричневые пятна на листьях
Солнечный ожог
Если растение стоит под прямыми солнечными лучами, лучше переставить нефролепис в полутень
Сухие концы листьев
Недостаточная влажность воздуха
В теплое время года по возможности опрыскивайте культуру.
Рекомендуем располагать растение вблизи увлажнителя воздуха
Желто-коричневые пятна на листьях
Переувлажнение и прохладный воздух

Убедитесь, что в корневой системе не начались гнилостные процессы. При необходимости обрежьте все пораженные участки и пересадите нефролепис в новый субстрат

Полезная информация о выращивании нефролеписа в домашних условиях

Нефролепис.
Источник: Shutterstock

Эта растительная культура очень эффектно выглядит в интерьере и отлично озеленяет любое пространство, а за счет простоты в уходе подходит для выращивания и опытным, и начинающим цветоводам. Ключевые требования по уходу за нефролеписом:

1. Обеспечьте растению влажность воздуха не менее 60%.

2. Не допускайте полного пересыхания грунта в горшке.

3. Для пересадки выбирайте емкость с большим количеством дренажных отверстий и хорошо дренированный субстрат.

4. Располагайте папоротник в хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей.

5. Следите за гигиеной растения, аккуратно обрезайте подсохшие вайи и убирайте сухие листья.

Автор: Валерия Котова

Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза