Нефролепис: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Важно следить за внешним видом растения, так как желтые листья или пятна на вайях могут свидетельствовать о переизбытке удобрений. Как и многие домашние цветы, нефролепис не стоит подкармливать в зимний период или нужно максимально сократить частоту до одного раза в шесть или восемь недель. Некоторые цветоводы-любители добавляют чайную заварку в горшок. В целом я не рекомендую использовать такой способ удобрения, так как это может привести к загниванию корней из-за избытка органического материала и изменить кислотный состав почвы», — комментирует Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения.