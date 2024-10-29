Нефролепис: уход за комнатным растением в домашних условиях

Этот папоротник очень популярен среди любителей комнатных растений. За счет своей неприхотливости нефролепис подходит и опытным, и начинающим цветоводам. Это растение универсально: его можно выращивать как в подвесных кашпо, так и в обычных горшках. Оно станет прекрасным украшением любого помещения, будь то уютный уголок дома или стильный офис. А также, помимо эффектного внешнего вида, растительная культура очищает воздух.
Что важно знать о домашнем растении нефролепис
Прежде чем приобретать растение, рекомендуем изучить информацию о его месте произрастания в дикой природе. Ниже представлена таблица, которая позволит узнать больше о растительной культуре и ее происхождении.
|Семейство
|Ломариопсисовые или даваллиевые
|Происхождение
|Тропики Африки, Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии
|Опасность
|Растение считается безопасным для людей и животных
|Полезные свойства
|Очищает воздух от вредных веществ
|Цветение
|Не цветет
Виды и сорта папоротника нефролеписа с фото
По разным источникам, в природе существует около 20—25 видов этой растительной культуры, но в комнатных условиях способны развиваться не все растения. Далее рассмотрим самые популярные сорта и виды нефролеписа:
- Нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata) — достаточно крупный представитель своего вида. Этот папоротник удобно выращивать в подвесных вазонах, так как его вайи (листья) могут достигать до 1 м в длину.
- «Бостон» — сорт нефролеписа возвышенного с прямостоячими вайями, которые могут достигать до 1,2 м в высоту. Края листьев скрученные или волнообразные, темно-зеленого цвета.
- Нефролепис сердцелистный (Nephrolepis cordifolia) — отличительной особенностью вида считается клубневая корневая система. Клубни запасают воду и питательные вещества, а также используются для размножения растения. Круглые листья темно-зеленого цвета располагаются на вайе парами, внешне напоминая маленькие сердца.
- «Даффи» — сорт нефролеписа сердцелистного с зауженными прямостоячими вайями с более светлым оттенком зеленого. Листья укрупненные и вытянутые, также напоминают маленькие сердца.
- Нефролепис мечевидный (Nephrolepis biserrata) — вайи этого вида длиной до 3,5—4 м и шириной до 50—75 см изогнуты дугой. Сегменты снизу опушенные, ланцетные, кожистые, с мелкопильчатыми краями.
- «Мачо» — сорт нефролеписа мечевидного с перистыми сегментами и волнистыми краями. Прямостоячие вайи этого сорта достигают 50—60 см.
Уход за нефролеписом в домашних условиях
Культура считается неприхотливой и всего за год может увеличить крону в полтора или два раза, но для этого необходимо создать нефролепису благоприятные условия. Далее рассмотрим ключевые требования по уходу за папоротником.
Грунт и горшок
Нефролепис предпочитает легкую, рыхлую, водопроницаемую почву. Можно купить готовый грунт для папоротников и добавить разрыхлителей, чтобы субстрат не слеживался. А также почвосмесь можно приготовить самостоятельно. Необходимо смешать кокосовый субстрат, биогумус и любые разрыхлители в пропорции 1: 1: 1.
При выборе горшка для этого растения большее значение имеет не материал (пластик или керамика), а наличие дренажных отверстий. Именно они обеспечивают отвод лишней воды при поливе и предотвращают загнивание корней.
Температура и освещение
Как обитателю тропиков, нефролепису совсем нестрашны высокая температура и знойное лето, а вот температуру ниже +12…+14 °C (особенно в зоне корней) папоротник долго терпеть не сможет. При повышенной влажности грунта и прохладных условиях могут начаться активные гнилостные процессы в корневой системе.
Прямые солнечные лучи противопоказаны культуре, это мгновенно обожжет вайи. Освещение должно быть рассеянным. Горшок можно поставить в 1—2 м от восточных и западных окон или на северных подоконниках.
Режим полива
Увлажнять папоротник следует часто и умеренно. Верхний слой грунта в горшке должен быть постоянно влажным. Использовать лучше теплую фильтрованную или отстоянную не менее суток воду комнатной температуры.
Влажность воздуха
Культура предпочитает высокую влажность воздуха. Оптимальная влажность для нефролеписа — 50—70%. Можно несколько раз в день опрыскивать растение, а еще проще поставить горшок с растением в поддон с влажным керамзитом и водой, чтобы дно горшка не касалось жидкости. Оптимальным решением может стать увлажнитель воздуха в комнате.
Подкормка и удобрения
Для полноценного развития и активного роста папоротнику необходимы питательные компоненты. При пересадке нефролеписа в грунт под корневую систему можно положить удобрение пролонгированного действия, полезных свойств которого хватит до одного года. А также эту растительную культуру советуем подкармливать любым жидким удобрением для декоративно-лиственных растений строго по инструкции на упаковке.
«Важно следить за внешним видом растения, так как желтые листья или пятна на вайях могут свидетельствовать о переизбытке удобрений. Как и многие домашние цветы, нефролепис не стоит подкармливать в зимний период или нужно максимально сократить частоту до одного раза в шесть или восемь недель. Некоторые цветоводы-любители добавляют чайную заварку в горшок. В целом я не рекомендую использовать такой способ удобрения, так как это может привести к загниванию корней из-за избытка органического материала и изменить кислотный состав почвы», — комментирует Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения.
Пересадка
Растению необходима пересадка, когда оно полностью освоило прежний горшок корневой системой. Обычно молодые кусты нефролеписа пересаживают ежегодно, а более взрослые экземпляры — один раз в два или три года. Оптимальное время для пересадки нефролеписа — ранняя весна (перед началом сезона активного роста).
Папоротник чувствительно относится к любым манипуляциям с корнями. После пересадки нефролепису потребуется период адаптации, во время которого он может сбросить немного листьев. Чтобы помочь растению легче перенести стресс, можно провести обработку антистрессовыми препаратами, рекомендуем «Эпин-Экстра».
Обрезка
Размножение комнатного растения нефролепис
Это растение несложно размножить. Удачное для этого время — весна, в период активного роста любых комнатных цветов. Существует четыре способа размножения нефролеписа, далее подробно разберем каждый.
1. Делением куста
Самый простой, но самый стрессовый для папоротника способ размножения — это делением куста. При пересадке взрослого экземпляра земляной ком и корневище разделяют на несколько частей. Отростки высаживают в отдельные горшки и ухаживают привычным способом до появления новых листьев. Будьте готовы к тому, что нефролепис в период адаптации после такой пересадки сбросит несколько листьев или ваий.
2. Побегами
Длинную вайю без листьев наклоняют и прижимают к грунту другого горшка скобой. Как только у побега появляются новые листья, его можно аккуратно срезать от вайи. Далее за молодым растением ухаживают привычным способом.
3. Клубнями
Такой вариант размножения подходит нефролепису сердцелистному. При пересадке в корневой системе находят крупные клубни, далее аккуратно их отделяют и рассаживают в отдельные горшки. Для успешного результата лучше расположить емкости с клубнями в теплом и светлом месте.
4. Спорами
У нефролеписа с обратной стороны листа формируются споры, за счет которых папоротник можно размножить. Обычно при созревании споры сами опадают к подножию растения и без труда прорастают. Но можно помочь этому процессу, выполнив процедуру вручную. Необходимо при полном созревании спор аккуратно их соскрести и разложить по поверхности влажного грунта. Далее емкость убирают в темное место, ежедневно увлажняя почву из пульверизатора. Как только появятся первые всходы, молодые ростки советуем перенести на свет.
Болезни нефролеписа
При несоблюдении температурного режима и графика полива есть вероятность, что папоротник заболеет. Регулярное переувлажнение грунта и прохладный воздух приводят к загниванию корневой системы и листвы.
Признаки гниения нефролеписа: увядание и пожелтение кроны, темные пятна на стволе и вайях, плесень на грунте.
При первых признаках болезни растение можно спасти, но действовать нужно оперативно:
Вредители нефролеписа
К сожалению, как и любые другие комнатные растения, папоротник может быть подвержен атаке насекомых-вредителей. Это можно заметить по сохнущей без причин листве, точкам (проколам), липким пятнам, паутине на листьях, также можно разглядеть самих насекомых.
В таком случае нужно незамедлительно принимать меры:
- изолировать папоротник от остальной растительной коллекции в доме и осмотреть все растения, которые стоят рядом;
- промыть листья под сильным напором воды в душе и нанести мыльный раствор хозяйственного мыла или использовать средство под названием «Зеленое мыло»;
- провести обработку растения химическими препаратами.
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Основные проблемы при выращивании нефролеписа
Этот папоротник считается неприхотливым растением, но при несоблюдении условий ухода у культуры все-таки могут портиться листья. Ниже представлена таблица, в которой рассказываем, какие сложности могут возникнуть при выращивании нефролеписа и как с ними справляться.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Бледность листьев
|Дефицит питательных компонентов
|В период активного роста подкармливайте нефролепис любым жидким комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений
|Увядание листвы
|Недостаточный полив
|Увлажняйте папоротник по мере просыхания верхнего слоя грунта
|Коричневые пятна на листьях
|Солнечный ожог
|Если растение стоит под прямыми солнечными лучами, лучше переставить нефролепис в полутень
|Сухие концы листьев
|Недостаточная влажность воздуха
|В теплое время года по возможности опрыскивайте культуру.
|Рекомендуем располагать растение вблизи увлажнителя воздуха
|Желто-коричневые пятна на листьях
|Переувлажнение и прохладный воздух
Убедитесь, что в корневой системе не начались гнилостные процессы. При необходимости обрежьте все пораженные участки и пересадите нефролепис в новый субстрат
Полезная информация о выращивании нефролеписа в домашних условиях
Эта растительная культура очень эффектно выглядит в интерьере и отлично озеленяет любое пространство, а за счет простоты в уходе подходит для выращивания и опытным, и начинающим цветоводам. Ключевые требования по уходу за нефролеписом:
1. Обеспечьте растению влажность воздуха не менее 60%.
2. Не допускайте полного пересыхания грунта в горшке.
3. Для пересадки выбирайте емкость с большим количеством дренажных отверстий и хорошо дренированный субстрат.
4. Располагайте папоротник в хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей.
5. Следите за гигиеной растения, аккуратно обрезайте подсохшие вайи и убирайте сухие листья.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза