Заражены. Какие материалы для зимнего укрытия растений не надо использовать

Среди распространенных на наших участках растений есть холодостойкие, способные спокойно перезимовать без какого-либо дополнительного утеплителя, и есть «неженки», о которых надо позаботиться. Большинство многолетников адаптируются к климату региона, где произрастают, стойко и безболезненно «проживают» недолгие месяцы зимы. А вот розы, флоксы, лилии, пионы, клематисы и другие нужно укрывать.
Дает ли укрытие гарантии успешной зимовки? Оказывается, не всегда. Бывает, что скрупулезно подготовленные к периоду зимнего покоя, хорошо укрытые растения погибают. Причин много, лучше в них разобраться, чтобы не допустить неприятностей.
Укрывной материал, который мы используем, может быть заражен вредителями и болезнями. Так бывает, когда подбирается он «на скорую руку», без необходимой проверки на признаки зараженности. К примеру, сосновый лапник, опавшая листва считаются одними из лучших укрывных материалов для садовых растений. Они прекрасно защищают грунт от промерзания, задерживают снег, который доставляет влагу к корням растений. Лапник не слеживается, не препятствует доступу кислорода к растению, хорошо защищает от грызунов.
А вот в листве любят селиться мыши. Да и за зиму листва обычно успевает сгнить. Если применяем укрытия из листвы, то лучше брать дубовую, она долго не гниет. Надо всегда помнить, что хвойные, листва, также срезанные ветки кустарников часто выступают переносчиками различных заболеваний, служат хорошим убежищем для вредителей.
Многие используют для укрывания цветов старые мешки, в которых ранее хранились корнеплоды. Вытряхнули пыль и грязь (а иногда и не вытряхивали) и заботливо укутали кусты. Такой очистки недостаточно, если используем старые мешки, нужно провести их дезинфекцию. Разумнее использовать новую мешковину, новый покрывной материал.
Укрытые растения могут погибнуть не от мороза, а от резких перепадов температур. Слишком рано, не по погоде, укутали — допустили выпревание почек. Эта беда не легче, чем их вымерзание. Загнивание на поломанных веточках, в местах ранок на коре, спровоцированное теплом переувлажнение корневой системы, и, как следствие, ее выпревание приводят, к сожалению, к гибели.
Своевременная правильная обрезка, когда удаляются больные и поврежденные стебли, полив, подкормка растений перед приходом холодов обязательны. Это позволит каждому растению правильно подготовиться к зиме, накопить достаточный заряд энергии и сил для роста и цветения в следующем сезоне.
Многие не укрывают растения на зиму, а окучивают. Холмик из земли, прикрывающий кустик, защитит его от мороза, утрамбованная снегом земля будет хорошо отводить талые воды, не давая вымокать корням. Но будет полезнее окучивать растения не обычной садовой землей, а перегноем. Он не слеживается, так как имеет более рыхлую структуру, чем земля. Под укрытием из перегноя растению будет теплее.