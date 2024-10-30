Заражены. Какие материалы для зимнего укрытия растений не надо использовать

Укрывной материал, который мы используем, может быть заражен вредителями и болезнями. Так бывает, когда подбирается он «на скорую руку», без необходимой проверки на признаки зараженности. К примеру, сосновый лапник, опавшая листва считаются одними из лучших укрывных материалов для садовых растений. Они прекрасно защищают грунт от промерзания, задерживают снег, который доставляет влагу к корням растений. Лапник не слеживается, не препятствует доступу кислорода к растению, хорошо защищает от грызунов.