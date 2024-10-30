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Рядом с Камчаткой произошло землетрясение магнитудой 5,5

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского жители ощутили подземные толчки силой до трех баллов, сообщили в региональном МЧС.

Сейчас в Олбани: +11° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в Тихом океане рядом с Камчаткой землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в акватории Тихого океана в 169 км южнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 км», — рассказали спасатели.

По данным пресс-службы, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского жители ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.