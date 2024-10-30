Рядом с Камчаткой произошло землетрясение магнитудой 5,5

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в Тихом океане рядом с Камчаткой землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в акватории Тихого океана в 169 км южнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 км», — рассказали спасатели.
По данным пресс-службы, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского жители ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.