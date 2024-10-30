На Чукотке прогнозируют метель и штормовой ветер

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на вечер 30 октября и ближайшие сутки метель и штормовой ветер, по силе близкий к ураганному, на территории Анадырского городского округа и Анадырского муниципального района на Чукотке, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.