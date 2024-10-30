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На Чукотке прогнозируют метель и штормовой ветер

Спасатели просят местных жителей на время непогоды держаться подальше от ветхих конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов.

Сейчас в Олбани: +11° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Дом Mail

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на вечер 30 октября и ближайшие сутки метель и штормовой ветер, по силе близкий к ураганному, на территории Анадырского городского округа и Анадырского муниципального района на Чукотке, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«21:00 (12:00 мск) 30 октября и на ближайшие сутки в городском округе Анадырь и в Анадырском муниципальном районе на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра до 25−30 м/с с метелью», — рассказали спасатели.