На Чукотке прогнозируют метель и штормовой ветер

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на вечер 30 октября и ближайшие сутки метель и штормовой ветер, по силе близкий к ураганному, на территории Анадырского городского округа и Анадырского муниципального района на Чукотке, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«21:00 (12:00 мск) 30 октября и на ближайшие сутки в городском округе Анадырь и в Анадырском муниципальном районе на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра до 25−30 м/с с метелью», — рассказали спасатели.