Крутые лайфхаки. Как избавиться от пней и поросли в два счета

Поросль и старые пни часто создают дачникам проблемы. Но с ними можно очень быстро справиться. О том, как это сделать, знает биолог Юлия Кондратенок.
Обрезаем поросль
Стоит понимать, что поросль — это побеги, которые образуются на дереве вне плана, на стволе. Такие ветки мешают растению жить, так как забирают часть питания и привлекают к себе вредителей. И пока их грамотно не убрать, дерево не сможет развиваться должным образом.
При обрезке в первую очередь освободите от земли то место, где растет прикорневая поросль. Вам нужно четко увидеть ее место прикрепления к стволу. Далее обрезайте ветки от того места, где они отросли, у самого основания.
Кондратенок советует использовать либо краску, либо садовый вар, либо садовый бальзам. Выбирайте, к чему привыкли.
После того как вы проделали операцию по удалению поросли, дерево надо тщательно полить.
А что делать с пнями
Пни мешают ухаживать за садом и газоном. Также участок кажется из-за них неэстетичным. Конечно, пни можно просто выкорчевывать, но этот процесс очень трудоемкий, и не всем он по силам.
Садоводы чаще всего используют аммиачную селитру. Средство молниеносно разрушает древесину. Для этого селитру надо насыпать на пень и оставить на некоторое время.
Единственный момент — поливайте пень. И уже через год от пня ничего не останется.
Но если вам не хочется ждать, то можно сделать следующее: спилите пень ниже уровня почвы и засадите сверху траву. Через некоторое время вы и забудете, что на том месте когда-то было дерево.