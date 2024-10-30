Крутые лайфхаки. Как избавиться от пней и поросли в два счета

Стоит понимать, что поросль — это побеги, которые образуются на дереве вне плана, на стволе. Такие ветки мешают растению жить, так как забирают часть питания и привлекают к себе вредителей. И пока их грамотно не убрать, дерево не сможет развиваться должным образом.