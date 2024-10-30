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Крутые лайфхаки. Как избавиться от пней и поросли в два счета

Aif.ru собрал самые эффективные способы, которые действительно работают.

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Источник: Freepik

Поросль и старые пни часто создают дачникам проблемы. Но с ними можно очень быстро справиться. О том, как это сделать, знает биолог Юлия Кондратенок.

Обрезаем поросль

Стоит понимать, что поросль — это побеги, которые образуются на дереве вне плана, на стволе. Такие ветки мешают растению жить, так как забирают часть питания и привлекают к себе вредителей. И пока их грамотно не убрать, дерево не сможет развиваться должным образом.

При обрезке в первую очередь освободите от земли то место, где растет прикорневая поросль. Вам нужно четко увидеть ее место прикрепления к стволу. Далее обрезайте ветки от того места, где они отросли, у самого основания.

После удаления поросли дерево надо обязательно замазывать. Особенно если ветки были выше уровня почвы.

Кондратенок советует использовать либо краску, либо садовый вар, либо садовый бальзам. Выбирайте, к чему привыкли.

После того как вы проделали операцию по удалению поросли, дерево надо тщательно полить.

А что делать с пнями

Пни мешают ухаживать за садом и газоном. Также участок кажется из-за них неэстетичным. Конечно, пни можно просто выкорчевывать, но этот процесс очень трудоемкий, и не всем он по силам.

Садоводы чаще всего используют аммиачную селитру. Средство молниеносно разрушает древесину. Для этого селитру надо насыпать на пень и оставить на некоторое время.

Единственный момент — поливайте пень. И уже через год от пня ничего не останется.

Но если вам не хочется ждать, то можно сделать следующее: спилите пень ниже уровня почвы и засадите сверху траву. Через некоторое время вы и забудете, что на том месте когда-то было дерево.