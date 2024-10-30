Успейте в ноябре. Чем нужно мульчировать чеснок для хорошего урожая

Большинство дачников уже посадили озимый чеснок. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы будущий урожай не вымерз в холодную зиму.
Садовод Светлана Городецкая обязательно рекомендует мульчировать чеснок перед тем, как наступят заморозки. Обычно это конец октября и начало ноября.
Толщина слоя мульчи должна составлять 3−5 см, а при ее выборе важно учитывать три фактора:
- Влагоемкость — способность материала впитывать и удерживать влагу.
- Скорость разложения — как быстро материал разлагается и становится частью почвы.
- Задержка прогрева грунта — насколько материал препятствует прогреву почвы весной.
Например, тырса — материал с высокой влагоемкостью. Если замульчировать почву тырсой поздней осенью, когда идут дожди, она впитает влагу и создаст вокруг растений влажную среду. Это может привести к загниванию укореняющегося чеснока. Кроме того, тырса не обеспечивает достаточного утепления.
Подобная ситуация происходит во время оттепелей зимой: чеснок оказывается в окружении мокрого кома тырсы. Весной, когда талая вода впитывается в тырсу, она набухает и задерживает прогрев почвы, что препятствует появлению всходов.
Лучший вариант для мульчирования — опилки. Они имеют более крупную фракцию и грубую структуру, что снижает их влагоемкость. Также опилки быстрее просыхают и меньше препятствуют прогреву почвы весной.
Солома (полуперепревшая) менее влагоемка, чем опилки и тырса. Однако при мульчировании на зиму ее лучше не использовать, так как она также задерживает прогрев почвы, хотя и в меньшей степени, чем тырса и опилки.
В качестве мульчи можно использовать сосновый опад или иглицу. Это хороший материал, который не впитывает много влаги, позволяя ей проникать в почву. Иглы также отпугивают грызунов.
Однако такую мульчу весной следует убирать, так как она подкисляет почву, что неблагоприятно для чеснока.
Лиственный опад — тоже неплохой вариант. Он не слишком влагоемкий и не сильно задерживает прогрев почвы. Но его также следует убирать, поскольку он не перепреет за зиму, а разлагающаяся мульча на грядках нежелательна.
Мульчирование сухим перегноем или полуразложившимся соломистым навозом также допустимо. Небольшой слой обеспечит утепление и станет источником питания для чеснока. Однако избыточное количество богатой азотом почвы может привести к мощному росту листьев в ущерб формированию головок.
Торф — подходящий материал для легких песчаных почв. Однако на тяжелых глинистых почвах он будет дополнительно задерживать влагу, что не всегда благоприятно.
Иногда для укрытия используют агроволокно. Это простое и эффективное решение: оно не задерживает влагу, не препятствует прогреву почвы и легко убирается. Единственный недостаток — его нужно покупать.
Не следует использовать в качестве мульчи неразложившийся навоз, а также свежую неподпревшую солому. Лиственная мульча не должна содержать листья дуба, так как дубильные вещества угнетают растения. Кроме того, листья не следует брать с деревьев, пораженных болезнями.