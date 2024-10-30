Народные приметы на 31 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 31 октября называют Луков день. На Руси в эту дату было принято устраивать луковые базары, а также готовить и есть блюда с его добавлением. Согласно поверьям, если съесть хотя бы одну луковицу в этот день, следующий год пройдет без болезней.