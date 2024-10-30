Народные приметы на 31 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Православные верующие 31 октября вспоминают апостола и евангелиста Луку. Будучи сподвижником апостола Павла, Лука написал один из четырех Евангелий о деяниях святых апостолов и создал первые иконы Богоматери. В возрасте 84 лет евангелист принял мученическую смерть. Сейчас его мощи хранятся в базилике Святой Иустины (Падуя, Италия).
Приметы погоды 31 октября
На Руси верили, если 31 октября снег не выпадет, зима будет поздняя. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
В ночь на 31 октября мутные звезды или месяц — ожидайте дождь.
Кошка пол царапает — будет дуть сильный ветер.
Домашние птицы сидят нахохлившись — скоро пойдет дождь.
Облака с севера на юг плывут — весь день будет солнечная погода.
Домашняя скотина скрипит зубами —зима будет суровая.
Вода поднялась в колодце — грядут холода.
Что можно делать 31 октября
Считается, что 31 октября обязательно нужно рыбачить, так как улов должен быть хорошим. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
Обязательно нужно приготовить блюда с большим содержанием лука, чтобы предостеречь себя от заболеваний.
В этот день можно встать под дубом и загадать желание. Предки верили, что оно обязательно исполнится.
Рекомендуется 31 октября проводить уборку дома, чтобы встретить грядущие холода в чистоте и уюте. Не забывайте при этом использовать натуральные составы, ведь многие чистящие средства могут навредить здоровью.
Считается, что в этот день нужно уделять особое внимание своему здоровью. Если чувствуете, что заболели, обязательно съешьте немного натурального меда. Он способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Что запрещено делать 31 октября
31 октября категорически запрещено давать деньги в долг, так как их могут не вернуть, а вот отношения с заемщиком могут испортиться. От чего еще стоит отказаться в этот день?
В этот день, чтобы не навлечь на себя проблемы, нельзя рубить деревья, ломать ветви, срывать листья и даже собирать веники для бани.
На Руси верили, что 31 октября нельзя много работать, иначе нанесете ущерб здоровью.
Не рекомендуется в это число много есть, так как переедание способно вызвать проблемы со здоровьем. Если замечаете у себя чрезмерно повышенный аппетит, стоит обратиться к врачу, ведь неадекватная потребность в еде может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения.
Предки считали, что 31 октября нельзя пить алкоголь, в противном случае можно сильно заболеть. Доказано, что употребление алкоголя даже в небольших количествах связано с ранней смертностью.