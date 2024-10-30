В Испании из-за сильного наводнения погибли больше 50 человек

29 октября на юге Испании начались сильные дожди. Из-за продолжительных осадков, ставших причиной масштабного наводнения, погибли несколько десятков человек. Недавно региональные власти уточнили, что на данный момент известно о 51 погибшем. По мере проведения спасательных операций количество жертв может увеличиться.
Потоки воды разрушают все на своем пути, унося течением автомобили, электрические столбы и прочее. По данным Европейской базы данных о суровых погодных условиях, в населенном пункте Чива, расположенном к востоку от Валенсии, всего за четыре часа выпало 320 мм осадков.
В Валенсии ситуация не лучше, хотя спасателям удалось получить доступ в некоторые районы, ранее недоступные из-за наводнения, поэтому тела погибших были извлечены.
К сожалению, безжизненные тела уже были найдены, но из уважения к семьям мы не собираемся сообщать никаких дополнительных подробностей.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в социальных сетях, что все экстренные службы были задействованы в спасательных операциях. Он также выразил обеспокоенность о пропавших без вести лицах и попросил граждан не выходить на улицу без крайней необходимости.
По данным дворца Ла Монклоа, резиденции премьер-министра в Мадриде, во вторник испанское правительство создало кризисный комитет. Он будет возглавляться Санчесом и со среды, 30 октября, начнет координировать работу Гражданской гвардии, Национальной полиции, Главного управления гражданской защиты и Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время спасательные и эвакуационные работы уже начались. Метеорологические службы прогнозируют дожди ко конца недели.
Ранее рассказывали, что рядом с Камчаткой произошло землетрясение магнитудой 5,5.