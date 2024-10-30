Мурайя: уход за комнатным растением в домашних условиях

«В период цветения можно использовать универсальное комплексное удобрение с равной степенью NPK (сочетание основных макроэлементов азота, фосфора и калия). Когда появятся бутоны, переходим на питание для цветущих растений, с преобладанием фосфора и калия. После того как мурайя сбросит цветоносы, снова возвращаемся к универсальному удобрению. Если вы зимой не досвечиваете культуру фитолампами, то лучше обеспечить мурайе период покоя и не подкармливать», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.