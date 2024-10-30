Мурайя: уход за комнатным растением в домашних условиях

В естественной природе эта растительная культура может вырасти до 3—6 м в высоту, а комнатные разновидности — только до 100—150 см. У мурайи тонкий древовидный ствол и овальные темно-зеленые листья. А также после цветения на растениях появляются небольшие съедобные красные плоды диаметром 2,5—3 см.
Что важно знать о домашнем растении мурайя
|Семейство
|Рутовые
|Происхождение
|Индия, Индокитай, острова Ява и Суматра
|Название
|Растение названо в честь шведского ботаника Юхана Андреаса Муррея (ученик Карла Линнея)
|Опасность
|Считается безопасным для людей и животных
|Полезные свойства
|Растение очищает воздух от вредных веществ, а плоды мурайи используются для приготовления блюд и специй
|Цветение
|Обильное и продолжительное цветение (до полугода) считается отличительной чертой этого растения
|Размер
Виды и сорта цветка мурайя с фото
В природе существует несколько разновидностей культуры, но не все способны активно развиваться в домашних условиях. Далее рассмотрим самые популярные виды и сорта мурайи в комнатном цветоводстве.
Мурайя метельчатая (Murraya paniculata) — именно этот вид выращивают в качестве комнатного растения. Мурайя вырастает до 1,5 м высотой, с густой кроной. Листья могут быть округлыми или заостренными. Ценится за белоснежное ароматное цветение.
У этого вида мурайи есть три распространенных сорта, которые можно встретить в цветочном магазине:
- «Мин-а-мин» (Min-a-min) — отличается аккуратной и компактной формой. Этот сорт мурайи может вырастать до 1 м в высоту. А более короткие междоузлия и мелкие листья придают культуре компактный вид.
- «Минима» (Minima) — считается низкорослым сортом, достигающим в высоту не более 60 см. Ценится за быстрое цветение уже на первом году жизни.
- «Драфт Компакт» (Dwarf Compact) — карликовый сорт, не вырастающий более 15 см. Среди всех разновидностей считается самым прихотливым в уходе.
Уход за мурайей домашних условиях
В целом растение считается неприхотливым, и уход за ним несложный. А для того чтобы вырастить здоровое и красивое деревце, необходимо знать нюансы ухода. Ниже рассмотрим, что именно необходимо мурайе для полноценного развития.
Грунт и горшок
Растительная культура предпочитает рыхлый, слабокислый или нейтральный плодородный грунт. Можно купить готовую почвосмесь для цитрусовых или суккулентов и добавить любых разрыхлителей, например перлит для аэрации корневой системы мурайи. На дно горшка следует положить хороший слой дренажа, так как растение не терпит застоя воды в корнях.
Для пересадки выбирайте горшок лишь на 2—3 см больше предыдущего в диаметре. И обязательно с большим количеством дренажных отверстий для выхода излишков воды при поливе.
Выбор материала горшка зависит от ваших предпочтений. Глиняные горшки обеспечивают более быструю просушку почвы благодаря своей пористой структуре. А пластиковые емкости, напротив, дольше сохраняют влагу.
Температура и освещение
Рекомендуем создать рассеянное и яркое освещение, но очень важно защитить растение от попадания прямых солнечных лучей, так как на листьях могут появиться ожоги. Горшок следует расположить недалеко от восточных и западных окон, а на северных подоконниках света культуре будет недостаточно. Зимой мурайю советуем досвечивать фитолампами.
Оптимальная температура для содержания растительной культуры летом — +23…+26 °C, зимой — +16…+20 °C. Также растение любит свежий воздух, в летний период его можно вынести на балкон. Зимой советуем хорошо проветривать помещение, но чтобы мурайя не находилась на сквозняке.
Режим полива
С начала ранней весны и осенью мурайю обильно увлажняют, но не слишком часто, между поливами грунт должен просохнуть на ⅓ от объема горшка. Вода должна быть комнатной температуры, фильтрованная или отстоянная не менее суток. В зимний период частоту полива можно сократить примерно вдвое.
Качественно проверить влажность грунта можно пальцем или специальными измерительными приборами.
Влажность воздуха
Мурайя неплохо переносит сухой воздух, но регулярное опрыскивание, особенно в жаркие летние дни, положительно скажется на ее состоянии. Время от времени можно устраивать растению теплый душ, это поможет тщательно очистить листья от пыли.
Подкормка и удобрения
«В период цветения можно использовать универсальное комплексное удобрение с равной степенью NPK (сочетание основных макроэлементов азота, фосфора и калия). Когда появятся бутоны, переходим на питание для цветущих растений, с преобладанием фосфора и калия. После того как мурайя сбросит цветоносы, снова возвращаемся к универсальному удобрению. Если вы зимой не досвечиваете культуру фитолампами, то лучше обеспечить мурайе период покоя и не подкармливать», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.
А также при пересадке декоративной культуры в грунт можно положить удобрение пролонгированного действия (эффект сохраняется в течение года).
Пересадка
Молодые растения пересаживают один раз в год, а взрослые экземпляры — один раз в два или три года. Если корневая система не успела освоить объем горшка, тогда лучше не тревожить растение и ограничиться только заменой верхнего слоя грунта. Оптимальное время для пересадки — ранняя весна, перед периодом активной вегетации.
Если вы только приобрели растение, советуем полностью очистить магазинный транспортировочный грунт с корней и пересадить в свой привычный субстрат. В дальнейшем мурайю следует пересаживать способом перевалки для того, чтобы не тревожить чувствительную корневую систему.
Обрезка
Время от времени мурайя нуждается в гигиенической обрезке. Рекомендуем срезать подсохшие листья и ветки чистым острым инструментом. А также убирать растительные остатки из подножия растения, так как это снижает вероятность заболеваний и появления вредителей.
Размножение комнатного растения мурайя
Вырастить новую мурайю у себя дома совсем несложно. Для этого существует два основных метода.
Семенами
Растение замечательно размножается посевным материалом. После сбора семена сажают в емкость с влажным грунтом и размещают в хорошо освещенном теплом месте. Оптимальная температура для активного прорастания — +25…+28 °C. Первые всходы появляются уже через 30—40 дней. Рассаживать ростки следует после появления 3—4 листьев.
Рекомендуем пересаживать саженцы мурайи в горшки, соответствующие размеру их корневой системы.
Черенками
Для этого весной срезают верхние побеги, примерно 10 см. И ставят в сосуд с водой, предварительно удалив нижние листья. При таком способе размножения первые корешки появляются через две или три недели, если им достаточно света и тепла. Далее растение высаживают в небольшие горшки с рыхлым грунтом и ухаживают привычным способом.
Болезни мурайи
Эта растительная культура практически не подвержена различным заболеваниям, но регулярное переувлажнение субстрата и низкая температура могут привести к активному загниванию корневой системы растения.
Симптомы загнивания:
- остановка в росте;
- вялость стеблей;
- увядающие и опадающие листья;
- темные или бурые пятна на стволе и листве.
Как помочь растению:
- следует достать мурайю из горшка, тщательно осмотреть корни и срезать все пораженные участки корневища;
- заменить грунт полностью на новый, рыхлый и хорошо дренируемый;
- обработать растение специальными препаратами. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Превикур Энерджи», «Топаз».
После лечения растение ослаблено и в этот непростой период требует тщательного наблюдения. Сократите полив в два раза, прекратите подкормки и обеспечьте рассеянное освещение.
Вредители мурайи
Как и любое комнатное растение, эта декоративная культура может быть подвержена нападению насекомых-вредителей.
Если листва начинает сохнуть без явных на то причин, появляются желтые точки (проколы), паутина, деревце становится сухим и увядающим, то это явные признаки насекомых.
На начальных этапах растение можно спасти, но нужно действовать оперативно.
Этапы процесса:
внимательно осмотреть пазухи листьев и обратную сторону листовой пластины, для того чтобы определить вредителя;
- смыть всех насекомых под сильным напором теплой воды из душа и промыть растение мыльным раствором под названием «Зеленое мыло», а также раствором хозяйственного мыла;
- тщательно обработать мурайю химическими препаратами, а также место, где оно располагалось, и рядом стоящие растения, так как насекомые очень быстро размножаются.
Препараты, которые помогут вам в борьбе с паутинным клещом:
- «Клещевит»;
- «Фуфанон-Нова»;
- «Санмайт»;
- «Аполло»
- «Алатар».
Препараты, которые помогут вам в борьбе с тлей, трипсами, мучнистым червецом и другими насекомыми:
- «Актара»;
- «Фитоверм»;
- «Теппеки»,
- «Каратэ Зеон».
Основные проблемы при выращивании мурайи
Многие растениеводы ценят эту декоративную культуру за темно-зеленую листву и продолжительное цветение. Ниже разберем основные проблемы и причины, почему мурайя не формирует белоснежные ароматные цветоносы.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Не цветет
|Недостаточное освещение
|Обеспечьте мурайе яркое, но рассеянное освещение
|Желтеют, скручиваются, вянут листья
|Попадание прямых солнечных лучей
|Недостаточная влажность воздуха
|В жаркое время года опрыскивайте мурайю или поставьте горшок на поддон с мокрым керамзитом
|Вредители
|Рекомендуем осмотреть растение на наличие вредителей и при необходимости произвести тщательную обработку препаратами
Памятка по уходу за мурайей в домашних условиях
Это не просто растение, а настоящее украшение интерьера. Экзотический вид мурайи и аромат создадут атмосферу тропического леса прямо у вас дома. Декоративная культура неприхотлива и будет прекрасно себя чувствовать даже у начинающего цветовода.
Ключевые требования по уходу за растением:
1. Располагайте мурайю в хорошо освещенном месте без прямых солнечных лучей.
2. Поливайте эту декоративную культуру после просыхания верхнего слоя на ⅓ от объема горшка.
3. Пересаживайте растение по мере роста, только один раз в два или три года в питательный рыхлый грунт.
4. Выбирайте для пересадки любую емкость с большим количеством дренажных отверстий для оттока лишней жидкости.
5. Следите за гигиеной растения, аккуратно убирайте только сухие листья и стебли, а также протирайте здоровые листья от пыли.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям