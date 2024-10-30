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Мурайя: уход за комнатным растением в домашних условиях

Темно-зеленые листья и белоснежные соцветия мурайи украсят любой интерьер, а помимо эффектного цветения растение очищает воздух.

Мурайя.
Источник: shutterstock

В естественной природе эта растительная культура может вырасти до 3—6 м в высоту, а комнатные разновидности — только до 100—150 см. У мурайи тонкий древовидный ствол и овальные темно-зеленые листья. А также после цветения на растениях появляются небольшие съедобные красные плоды диаметром 2,5—3 см.

Что важно знать о домашнем растении мурайя

Перед покупкой любого незнакомого растения рекомендуем ознакомиться с информацией о происхождении культуры в дикой природе, это поможет вам понять, какой уход подойдет в домашних условиях. Собрали для вас интересные факты о мурайе в таблице.

СемействоРутовые
ПроисхождениеИндия, Индокитай, острова Ява и Суматра
НазваниеРастение названо в честь шведского ботаника Юхана Андреаса Муррея (ученик Карла Линнея)
ОпасностьСчитается безопасным для людей и животных
Полезные свойстваРастение очищает воздух от вредных веществ, а плоды мурайи используются для приготовления блюд и специй
ЦветениеОбильное и продолжительное цветение (до полугода) считается отличительной чертой этого растения
Размер
В природе культура вырастает до 3—6 м в высоту, а в комнатных условиях — до 100—150 см

Виды и сорта цветка мурайя с фото

В природе существует несколько разновидностей культуры, но не все способны активно развиваться в домашних условиях. Далее рассмотрим самые популярные виды и сорта мурайи в комнатном цветоводстве.

  • Мурайя метельчатая (Murraya paniculata) — именно этот вид выращивают в качестве комнатного растения. Мурайя вырастает до 1,5 м высотой, с густой кроной. Листья могут быть округлыми или заостренными. Ценится за белоснежное ароматное цветение.

Мурайя метельчатая.
Источник: Shutterstock

У этого вида мурайи есть три распространенных сорта, которые можно встретить в цветочном магазине:

  • «Мин-а-мин» (Min-a-min) — отличается аккуратной и компактной формой. Этот сорт мурайи может вырастать до 1 м в высоту. А более короткие междоузлия и мелкие листья придают культуре компактный вид.
  • «Минима» (Minima) — считается низкорослым сортом, достигающим в высоту не более 60 см. Ценится за быстрое цветение уже на первом году жизни.
  • «Драфт Компакт» (Dwarf Compact) — карликовый сорт, не вырастающий более 15 см. Среди всех разновидностей считается самым прихотливым в уходе.

Уход за мурайей домашних условиях

В целом растение считается неприхотливым, и уход за ним несложный. А для того чтобы вырастить здоровое и красивое деревце, необходимо знать нюансы ухода. Ниже рассмотрим, что именно необходимо мурайе для полноценного развития.

Грунт и горшок

Растительная культура предпочитает рыхлый, слабокислый или нейтральный плодородный грунт. Можно купить готовую почвосмесь для цитрусовых или суккулентов и добавить любых разрыхлителей, например перлит для аэрации корневой системы мурайи. На дно горшка следует положить хороший слой дренажа, так как растение не терпит застоя воды в корнях.

Для пересадки выбирайте горшок лишь на 2—3 см больше предыдущего в диаметре. И обязательно с большим количеством дренажных отверстий для выхода излишков воды при поливе.

Выбор материала горшка зависит от ваших предпочтений. Глиняные горшки обеспечивают более быструю просушку почвы благодаря своей пористой структуре. А пластиковые емкости, напротив, дольше сохраняют влагу.

Температура и освещение

Рекомендуем создать рассеянное и яркое освещение, но очень важно защитить растение от попадания прямых солнечных лучей, так как на листьях могут появиться ожоги. Горшок следует расположить недалеко от восточных и западных окон, а на северных подоконниках света культуре будет недостаточно. Зимой мурайю советуем досвечивать фитолампами.

Оптимальная температура для содержания растительной культуры летом — +23…+26 °C, зимой — +16…+20 °C. Также растение любит свежий воздух, в летний период его можно вынести на балкон. Зимой советуем хорошо проветривать помещение, но чтобы мурайя не находилась на сквозняке.

Режим полива

Капли воды на цветке мурайи.
Источник: Shutterstock

С начала ранней весны и осенью мурайю обильно увлажняют, но не слишком часто, между поливами грунт должен просохнуть на ⅓ от объема горшка. Вода должна быть комнатной температуры, фильтрованная или отстоянная не менее суток. В зимний период частоту полива можно сократить примерно вдвое.

Качественно проверить влажность грунта можно пальцем или специальными измерительными приборами.

Влажность воздуха

Мурайя неплохо переносит сухой воздух, но регулярное опрыскивание, особенно в жаркие летние дни, положительно скажется на ее состоянии. Время от времени можно устраивать растению теплый душ, это поможет тщательно очистить листья от пыли.

Подкормка и удобрения

«В период цветения можно использовать универсальное комплексное удобрение с равной степенью NPK (сочетание основных макроэлементов азота, фосфора и калия). Когда появятся бутоны, переходим на питание для цветущих растений, с преобладанием фосфора и калия. После того как мурайя сбросит цветоносы, снова возвращаемся к универсальному удобрению. Если вы зимой не досвечиваете культуру фитолампами, то лучше обеспечить мурайе период покоя и не подкармливать», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.

А также при пересадке декоративной культуры в грунт можно положить удобрение пролонгированного действия (эффект сохраняется в течение года).

Пересадка

Молодые растения пересаживают один раз в год, а взрослые экземпляры — один раз в два или три года. Если корневая система не успела освоить объем горшка, тогда лучше не тревожить растение и ограничиться только заменой верхнего слоя грунта. Оптимальное время для пересадки — ранняя весна, перед периодом активной вегетации.

Если вы только приобрели растение, советуем полностью очистить магазинный транспортировочный грунт с корней и пересадить в свой привычный субстрат. В дальнейшем мурайю следует пересаживать способом перевалки для того, чтобы не тревожить чувствительную корневую систему.

Обрезка

Время от времени мурайя нуждается в гигиенической обрезке. Рекомендуем срезать подсохшие листья и ветки чистым острым инструментом. А также убирать растительные остатки из подножия растения, так как это снижает вероятность заболеваний и появления вредителей.

Размножение комнатного растения мурайя

Мурайя в цвету.
Источник: Shutterstock

Вырастить новую мурайю у себя дома совсем несложно. Для этого существует два основных метода.

Семенами

Растение замечательно размножается посевным материалом. После сбора семена сажают в емкость с влажным грунтом и размещают в хорошо освещенном теплом месте. Оптимальная температура для активного прорастания — +25…+28 °C. Первые всходы появляются уже через 30—40 дней. Рассаживать ростки следует после появления 3—4 листьев.

Рекомендуем пересаживать саженцы мурайи в горшки, соответствующие размеру их корневой системы.

Черенками

Для этого весной срезают верхние побеги, примерно 10 см. И ставят в сосуд с водой, предварительно удалив нижние листья. При таком способе размножения первые корешки появляются через две или три недели, если им достаточно света и тепла. Далее растение высаживают в небольшие горшки с рыхлым грунтом и ухаживают привычным способом.

Болезни мурайи

Эта растительная культура практически не подвержена различным заболеваниям, но регулярное переувлажнение субстрата и низкая температура могут привести к активному загниванию корневой системы растения.

Симптомы загнивания:

  • остановка в росте;
  • вялость стеблей;
  • увядающие и опадающие листья;
  • темные или бурые пятна на стволе и листве.

Как помочь растению:

  • следует достать мурайю из горшка, тщательно осмотреть корни и срезать все пораженные участки корневища;
  • заменить грунт полностью на новый, рыхлый и хорошо дренируемый;
  • обработать растение специальными препаратами. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Превикур Энерджи», «Топаз».

После лечения растение ослаблено и в этот непростой период требует тщательного наблюдения. Сократите полив в два раза, прекратите подкормки и обеспечьте рассеянное освещение.

Вредители мурайи

Как и любое комнатное растение, эта декоративная культура может быть подвержена нападению насекомых-вредителей.

Если листва начинает сохнуть без явных на то причин, появляются желтые точки (проколы), паутина, деревце становится сухим и увядающим, то это явные признаки насекомых.

На начальных этапах растение можно спасти, но нужно действовать оперативно.

Этапы процесса:

  • внимательно осмотреть пазухи листьев и обратную сторону листовой пластины, для того чтобы определить вредителя;

  • смыть всех насекомых под сильным напором теплой воды из душа и промыть растение мыльным раствором под названием «Зеленое мыло», а также раствором хозяйственного мыла;
  • тщательно обработать мурайю химическими препаратами, а также место, где оно располагалось, и рядом стоящие растения, так как насекомые очень быстро размножаются.

Препараты, которые помогут вам в борьбе с паутинным клещом:

  • «Клещевит»;
  • «Фуфанон-Нова»;
  • «Санмайт»;
  • «Аполло»
  • «Алатар».

Препараты, которые помогут вам в борьбе с тлей, трипсами, мучнистым червецом и другими насекомыми:

  • «Актара»;
  • «Фитоверм»;
  • «Теппеки»,
  • «Каратэ Зеон».

Основные проблемы при выращивании мурайи

Многие растениеводы ценят эту декоративную культуру за темно-зеленую листву и продолжительное цветение. Ниже разберем основные проблемы и причины, почему мурайя не формирует белоснежные ароматные цветоносы.

Проблема
Причина
Что делать

Не цветет
Недостаточное освещение
Обеспечьте мурайе яркое, но рассеянное освещение


Недостаток питательных веществ
При пересадке добавьте в грунт удобрение пролонгированного действия. А также подкармливайте декоративную культуру жидким удобрением для цветущих растений

Желтеют, скручиваются, вянут листья
Попадание прямых солнечных лучей
При всей своей светолюбивости мурайя плохо переносит прямое солнце. Если растение расположено на южных подоконниках, необходимо его притенять


Недостаточная влажность воздуха
В жаркое время года опрыскивайте мурайю или поставьте горшок на поддон с мокрым керамзитом


Вредители
Рекомендуем осмотреть растение на наличие вредителей и при необходимости произвести тщательную обработку препаратами

Памятка по уходу за мурайей в домашних условиях

Цветок мурайи.
Источник: Shutterstock

Это не просто растение, а настоящее украшение интерьера. Экзотический вид мурайи и аромат создадут атмосферу тропического леса прямо у вас дома. Декоративная культура неприхотлива и будет прекрасно себя чувствовать даже у начинающего цветовода.

Ключевые требования по уходу за растением:

1. Располагайте мурайю в хорошо освещенном месте без прямых солнечных лучей.

2. Поливайте эту декоративную культуру после просыхания верхнего слоя на ⅓ от объема горшка.

3. Пересаживайте растение по мере роста, только один раз в два или три года в питательный рыхлый грунт.

4. Выбирайте для пересадки любую емкость с большим количеством дренажных отверстий для оттока лишней жидкости.

5. Следите за гигиеной растения, аккуратно убирайте только сухие листья и стебли, а также протирайте здоровые листья от пыли.

Автор: Валерия Котова

Эксперт: Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям