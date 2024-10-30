На горе Фудзи до сих пор не выпал снег

Покрытая снегом вершина горы Фудзи — один из самых узнаваемых образов Японии, который видно почти из каждой точки страны, а еще на бесчисленных рисунках, гравюрах и фотографиях. Первый снег на склонах Фудзи — символ наступающей зимы. Но в этом году случилось невероятное: зима уже близко, а снега на горе до сих пор нет.
Летом снег на горе обычно тает, но уже в начале октября выпадает вновь. В этом же году он до сих пор не выпал, хотя на носу уже ноябрь. Согласно данным синоптиков, такой поздней осенью гора не стояла без снега ни разу за всю 130-летнюю историю наблюдений.
Тревожная новость, о которой рассказывает CNN, стала для всех неожиданностью. В прошлом году ничего не предвещало беды: снег выпал на горе уже 5 октября. Впрочем, в начале ноября он частично растаял из-за теплой погоды. В этом же году снег не выпал вовсе.
Метеорологическая служба Кофу традиционно уже 30 лет объявляет на всю страну о том, что на Фудзи выпал первый снег. Сейчас ее сотрудники продолжают ждать возможности соблюсти традицию.
Предыдущий рекорд по позднему снегу был поставлен в 1955 году — тогда склоны Фудзиямы окрасились в белый 26 октября. В 2016 году погодный максимум повторился. В 2024 же году Япония, как и весь мир, страдала от небывало жаркого лета, а осенью шли обильные дожди, поэтому, как объясняют синоптики, в отсутствии снега нет ничего удивительного.
Обычно снег на склонах горы появляется только к середине лета — тогда же открывается туристический сезон, и на вершину Фудзи начинают пускать туристов. Чего ждать в этом году, как скоро выпадет снег на горе и насколько рано он сойдет, синоптики пока загадывать не берутся.
Гора Фудзи в этом году не раз появлялась в новостях благодаря деревне, которая то закрывала вид на достопримечательность огромным забором, то убирала этот забор, но будет печально, если из-за изменений климата гора перестанет быть достопримечательностью вовсе.