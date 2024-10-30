На горе Фудзи до сих пор не выпал снег

Покрытая снегом вершина горы Фудзи — один из самых узнаваемых образов Японии, который видно почти из каждой точки страны, а еще на бесчисленных рисунках, гравюрах и фотографиях. Первый снег на склонах Фудзи — символ наступающей зимы. Но в этом году случилось невероятное: зима уже близко, а снега на горе до сих пор нет.