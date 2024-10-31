Народные приметы на 1 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 1 ноября отмечают праздник перенесения мощей Иоанна Рыльского. Будучи святым покровителем болгарского народа и духоносным подвижником Болгарской Православной Церкви, он праведно прожил жизнь и за 5 лет до своей кончины написал «Завет к ученикам», одно из лучших творений староболгарской письменности.
Приметы погоды 1 ноября
На Руси верили, если 1 ноября снег выпадет и будет холодно, то весна в грядущем году наступит поздно. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- 1 ноября будет стоять хорошая погода — весна наступит рано.
- В этот день будет много грязи — зима нагрянет через четыре недели.
- В это число мороз ударил — в день Дмитрия Солунского, 8 ноября, будет оттепель.
- Яркие звезды будут в ночь на 1 ноября — скоро похолодает.
- 1 ноября птицы летят низко — зима будет бесснежная.
- Днем пройдет дождь — снег не выпадет еще целый месяц.
Что можно делать 1 ноября
Считается, что 1 ноября нужно подкармливать птиц, чтобы они с наступлением весны оберегали огород и сад от вредителей. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- Этот день отлично подойдет для новых знакомств. Кстати, найти новых приятелей гораздо проще, чем можно представить, ведь типы дружбы бывают совершенно разные.
- Считается, что 1 ноября — отличный день для поимки преступников. Поэтому, если кто-то взял ваш йогурт в офисе или испортил таблицу «эксель», самое время провести собственное расследование.
- Наши предки верили, что в это число потусторонние силы и духи проникают в мир смертных. Чтобы защититься от негативного воздействия домового, обязательно нужно рассказать ему страшные истории. А если захочется пощекотать собственные нервы, прочитайте про самые страшные места в мире, где сегодня можно встретить настоящего призрака.
Что запрещено делать 1 ноября
1 ноября духи и потусторонние силы проникают в мир смертных, поэтому нельзя оставлять окно и двери открытыми, иначе в ваш дом нагрянут незваные гости из астрала. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не навлечь на семью неприятности, нельзя стирать вещи. Лучше в этот день почистить стиральную машину.
- Не рекомендуется скупиться и отказывать в помощи, в противном случае самому можно всего лишиться.
- Стоит воздержаться от склок и ссор в этот день, иначе они продлятся очень долго. Если чувствуете, что конфликт нарастает, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.
- Нельзя в ночь на 1 ноября оставлять сушиться белье на улице, так как в него может забраться злой дух.
- Категорически запрещено в этот день поднимать что-то с земли, на найденном предмете может быть порча.
- Не стоит убивать пауков, так как 1 ноября в них может вселиться душа умерших близких, чтобы навестить вас.