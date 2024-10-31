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Последствия одного из крупнейших наводнений в истории Испании. Видео

Последствия наводнения, вызванного сильными дождями, стали одними из самых серьезных за последние 75 лет, погибли не менее 95 человек. Правительство Испании объявило трехдневный траур.

На восток Испании обрушилось одно из крупнейших стихийных бедствий в истории страны, число жертв вызванных проливными дождями наводнений достигло 95, передает ABC. Правительство объявило трехдневный траур, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся в Испании европейской трагедией и пообещала, что Брюссель окажет помощь.

Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия, последствия ощутили на себе также Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. В Валенсии накануне остановились метро и железнодорожное сообщение, а в аэропорту затопило взлетно-посадочные полосы, что привело к сбою в отправке и приеме рейсов. Прервано движение высокоскоростных поездов AVE между Валенсией и Мадридом, на восстановление движения власти отводят не менее четырех дней.

Некоторые люди оказались заблокированы на дорогах из-за затоплений и оползней, а некоторым пришлось забираться на крыши.

В Испании метеорологическое явление, вызывающее интенсивные дожди и наводнение, называется термином DANA («Изолированная депрессия на высоких уровнях»), или «холодная капля». При нем на высоких уровнях атмосферы образуются зоны низкого давления, которые почти не движутся и создают неблагоприятные погодные условия на несколько дней. В теплые месяцы, когда с морской поверхности происходит интенсивное испарение, последствия могут быть разрушительными. Этот феномен характерен для Средиземноморья, ученые связывают его с глобальным потеплением.