Последствия одного из крупнейших наводнений в истории Испании. Видео

На восток Испании обрушилось одно из крупнейших стихийных бедствий в истории страны, число жертв вызванных проливными дождями наводнений достигло 95, передает ABC. Правительство объявило трехдневный траур, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся в Испании европейской трагедией и пообещала, что Брюссель окажет помощь.
Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия, последствия ощутили на себе также Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. В Валенсии накануне остановились метро и железнодорожное сообщение, а в аэропорту затопило взлетно-посадочные полосы, что привело к сбою в отправке и приеме рейсов. Прервано движение высокоскоростных поездов AVE между Валенсией и Мадридом, на восстановление движения власти отводят не менее четырех дней.
В Испании метеорологическое явление, вызывающее интенсивные дожди и наводнение, называется термином DANA («Изолированная депрессия на высоких уровнях»), или «холодная капля». При нем на высоких уровнях атмосферы образуются зоны низкого давления, которые почти не движутся и создают неблагоприятные погодные условия на несколько дней. В теплые месяцы, когда с морской поверхности происходит интенсивное испарение, последствия могут быть разрушительными. Этот феномен характерен для Средиземноморья, ученые связывают его с глобальным потеплением.