Последствия одного из крупнейших наводнений в истории Испании. Видео

В Испании метеорологическое явление, вызывающее интенсивные дожди и наводнение, называется термином DANA («Изолированная депрессия на высоких уровнях»), или «холодная капля». При нем на высоких уровнях атмосферы образуются зоны низкого давления, которые почти не движутся и создают неблагоприятные погодные условия на несколько дней. В теплые месяцы, когда с морской поверхности происходит интенсивное испарение, последствия могут быть разрушительными. Этот феномен характерен для Средиземноморья, ученые связывают его с глобальным потеплением.