Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне «Мартина»

«Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени “Мартина”… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы», — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в пятницу утром в Москве при ухудшении видимости до 1 километра ожидается мокрый снег, который примерно в 9.00 перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же «смоет» зарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 сантиметра.
«Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0 — плюс 3, днем повысится до плюс 6−9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16−21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже!» — добавил специалист.