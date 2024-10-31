Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне «Мартина»

«Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени “Мартина”… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы», — рассказал Тишковец.