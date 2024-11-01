Народные приметы на 2 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Православные верующие 2 ноября вспоминают христианского святого и великомученика Артемия Антиохийского. В IV столетии он служил военачальником у императора Константина Великого. Свою жизнь он посвятил борьбе с язычеством, а, когда начались гонения на христиан, Артемий выступил против бесчинств и был жестоко убит за веру.
Приметы погоды 2 ноября
На Руси верили, если 2 ноября снег падает на сухую землю, то еще некоторое время будет стоять теплая погода. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
2 ноября будет стоять хорошая погода — зима будет суровая и снежная.
В этот день будет холодно — зима будет короткая и бесснежная.
Будет дуть сильный ветер — в скоро времени погода испортится.
Какая погода будет в Артемьев день — такой она будет и в начале апреля.
В это число прогремит гром — зима будет малоснежная, а грядущий год урожайным.
На деревьях появится иней — в грядущем году будет неурожай зерновых.
2 ноября проснутся насекомые — зима будет короткая и теплая.
Что можно делать 2 ноября
2 ноября обязательно нужно квасить капусту, чтобы укрепить здоровье. Считается, что такая закуска укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, делает кости более крепкими и предотвращает развитие остеопороза. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
Этот день отлично подойдет для приготовления блюд с капустой. На Руси обычно варили щи и пекли пироги.
Считается, что 2 ноября нужно молиться святому Артемию о здоровье военнослужащих.
Нужно в Артемьев день помогать нуждающимся, за все хорошие дела воздастся вдвойне.
Наши предки верили, что этот день отлично подойдет для примирения. Если не сможете подобрать нужные слова, обратитесь к экспертным советам.
Что запрещено делать 2 ноября
2 ноября категорически запрещено ругаться, причитать и спорить, чтобы не омрачить память святого Артемия. От чего еще стоит отказаться в этот день?
В этот день, чтобы злые духи не проникли в дом, нельзя оставлять окна и двери открытыми.
Не рекомендуется в это число ходить на свидания, делать предложения и играть свадьбу. Считается, что союзы, совершенные в Артемьев день, долго не продлятся.
Не стоит начинать что-то новое в этот день, в противном случае начинания окажутся неудачными.
Стоит воздержаться от авантюр и приключений в это число, так как судьба не будет благоволить 2 ноября.
Предки считали, что в Артемьев день нельзя вытряхивать пыль из одежды и подушек, так как вместе с ней можно избавиться и от благополучия.
Стоит воздержаться от шумных застолий, иначе можно навлечь проблемы.