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Народные приметы на 2 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 2 ноября называют Артемьев день. На Руси в это число чинили заборы и квасили капусту. Считалось, что ладная изгородь убережет домочадцев от невзгод, а квашеная закуска укрепит здоровье.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Народные приметы на 2 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 2 ноября вспоминают христианского святого и великомученика Артемия Антиохийского. В IV столетии он служил военачальником у императора Константина Великого. Свою жизнь он посвятил борьбе с язычеством, а, когда начались гонения на христиан, Артемий выступил против бесчинств и был жестоко убит за веру.

Приметы погоды 2 ноября

На Руси верили, если 2 ноября снег падает на сухую землю, то еще некоторое время будет стоять теплая погода. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 2 ноября будет стоять хорошая погода — зима будет суровая и снежная.

  • В этот день будет холодно — зима будет короткая и бесснежная.

  • Будет дуть сильный ветер — в скоро времени погода испортится.

  • Какая погода будет в Артемьев день — такой она будет и в начале апреля.

  • В это число прогремит гром — зима будет малоснежная, а грядущий год урожайным.

  • На деревьях появится иней — в грядущем году будет неурожай зерновых.

  • 2 ноября проснутся насекомые — зима будет короткая и теплая.

Что можно делать 2 ноября

2 ноября обязательно нужно квасить капусту, чтобы укрепить здоровье. Считается, что такая закуска укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, делает кости более крепкими и предотвращает развитие остеопороза. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?

  • Этот день отлично подойдет для приготовления блюд с капустой. На Руси обычно варили щи и пекли пироги.

  • Считается, что 2 ноября нужно молиться святому Артемию о здоровье военнослужащих.

  • Нужно в Артемьев день помогать нуждающимся, за все хорошие дела воздастся вдвойне.

  • Наши предки верили, что этот день отлично подойдет для примирения. Если не сможете подобрать нужные слова, обратитесь к экспертным советам.

Что запрещено делать 2 ноября

2 ноября категорически запрещено ругаться, причитать и спорить, чтобы не омрачить память святого Артемия. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы злые духи не проникли в дом, нельзя оставлять окна и двери открытыми.

  • Не рекомендуется в это число ходить на свидания, делать предложения и играть свадьбу. Считается, что союзы, совершенные в Артемьев день, долго не продлятся.

  • Не стоит начинать что-то новое в этот день, в противном случае начинания окажутся неудачными.

  • Стоит воздержаться от авантюр и приключений в это число, так как судьба не будет благоволить 2 ноября.

  • Предки считали, что в Артемьев день нельзя вытряхивать пыль из одежды и подушек, так как вместе с ней можно избавиться и от благополучия.

  • Стоит воздержаться от шумных застолий, иначе можно навлечь проблемы.