Народные приметы на 2 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 2 ноября вспоминают христианского святого и великомученика Артемия Антиохийского. В IV столетии он служил военачальником у императора Константина Великого. Свою жизнь он посвятил борьбе с язычеством, а, когда начались гонения на христиан, Артемий выступил против бесчинств и был жестоко убит за веру.