ABC: в Испании 104 человека погибли при наводнениях

Из-за последнего удара стихии все еще перекрыты десятки дорог, нарушено железнодорожное сообщение, нанесен урон инфраструктуре. Около 70 тыс. домохозяйств пока остаются без света. 31 октября предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны, в том числе в Валенсии.