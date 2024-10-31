Синоптик Шувалов: Предстоящая зима в России будет нервной для водителей

По словам Шувалова, зима в столичном регионе ожидается теплой, но с заметными перепадами температуры и давления, большим количеством осадков и заморозками.
— Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме, — заявил он.
Первые заморозки в столичном регионе ожидаются в конце текущей недели — температура воздуха достигнет минус пять градусов Цельсия, передает «Газета.ru».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на следующей неделе. По его словам, «автомобильная» зима начнется с осадков в виде снега и метели.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендовал жителям Москвы перейти на зимние шины, так как на следующей неделе ожидаются морозы.
После достаточно теплой и солнечной погоды в эти выходные в столицу придут похолодание и мокрый снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Изменение погодных условий ожидается в середине следующей недели: в четверг, 31 октября, в Москве пройдут дождь и мокрый снег, но обойдется без снежного покрова. В среднем за последние 30 лет снежный покров в столице появляется в период с 28 по 30 ноября.