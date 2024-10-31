Синоптик Шувалов: Предстоящая зима в России будет нервной для водителей

После достаточно теплой и солнечной погоды в эти выходные в столицу придут похолодание и мокрый снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Изменение погодных условий ожидается в середине следующей недели: в четверг, 31 октября, в Москве пройдут дождь и мокрый снег, но обойдется без снежного покрова. В среднем за последние 30 лет снежный покров в столице появляется в период с 28 по 30 ноября.