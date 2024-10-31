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Река в России покрылась необычным «блинчатым» льдом

Кадры с необычным «блинчатым» льдом расходятся в соцсетях.

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Кадры с необычным «блинчатым» льдом расходятся в соцсетях. Сняты они, как уточняется, в конце октября в Мурманской области на реке Титовке.

Такой эффект, как правило, можно увидеть в море. Так, часто о подобном рассказывают экипажи ледоколов.

Как пояснили синоптики, на реках Кольского полуострова условия тоже подходящие. Явление возникает при температуре воздуха около нуля, а также нужны снег, ветер и слабое течение.

На видео лед в виде блинов медленно и красиво плывет по реке.