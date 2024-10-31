Река в России покрылась необычным «блинчатым» льдом

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Кадры с необычным «блинчатым» льдом расходятся в соцсетях. Сняты они, как уточняется, в конце октября в Мурманской области на реке Титовке.
Такой эффект, как правило, можно увидеть в море. Так, часто о подобном рассказывают экипажи ледоколов.
Как пояснили синоптики, на реках Кольского полуострова условия тоже подходящие. Явление возникает при температуре воздуха около нуля, а также нужны снег, ветер и слабое течение.
На видео лед в виде блинов медленно и красиво плывет по реке.