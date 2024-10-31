В Сибири обнаружили заросли мексиканского кактуса. Почему это опасно

Биолог Абдуллов предупредил: если опунция начнет распространяться по степи и займет пастбища, то из-за этого скот останется без кормовой базы. Животные не смогут питаться опунцией, так как растение очень колючее. По словам эксперта, этот вид кактуса хорошо переносит холода и уже весной 2025 года может занять новые территории.