В Сибири обнаружили заросли мексиканского кактуса. Почему это опасно

В Сибири в районе Уральской турбазы, на Меловых горках, нашли заросли мексиканского кактуса опунции. Их обнаружил биолог и краевед Владимир Абдуллов, сообщила депутат Мосгордумы Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
Кактусы выросли на площади менее 3 кв. м и вызвали беспокойство у эксперта.
По словам Абдуллова, опунция распространилась по Северной и Южной Америке и «захватила» Австралию, где превратился в «настоящую проблему, заняв все восточное побережье страны». Справиться с быстрым ростом опунции и сдержать ее распространение удалось только благодаря тому, что завезли бабочку-огневку.
«Для наших широт кактусы — чуждый элемент. Биолог уверен, что кто-то специально привез и пересадил их в эту местность. Однако такое вмешательство в природу чревато серьезными последствиями», — предупредила Светлана Акулова.
Не характерные для региона виды подчас начинают вытеснять местные растения и животных. Например, из-за деятельности человека в стране появились колорадский жук, слизни и аллергенный сорняк циклохена, напомнила Акулова.
Биолог Абдуллов предупредил: если опунция начнет распространяться по степи и займет пастбища, то из-за этого скот останется без кормовой базы. Животные не смогут питаться опунцией, так как растение очень колючее. По словам эксперта, этот вид кактуса хорошо переносит холода и уже весной 2025 года может занять новые территории.
«Природа сама знает, какие виды ей нужны, и наше вмешательство может привести к катастрофическим последствиям. Стоит задуматься, прежде чем вносить изменения в экосистемы. Ведь каждый такой случай может обернуться непредвиденными проблемами, решить которые будет гораздо сложнее, чем предотвратить», — уточняется в посте.