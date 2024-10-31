Десять смертельных погодных явлений с 2004 года унесли жизни 570 тысяч человек

Исследователи также подчеркивают, что фактическое число пострадавших, вероятно, намного выше, поскольку учитываются только те погибшие, о которых сообщалось. В частности, недооценивается опасность тепловых волн, которые становятся все более частыми в Европе. Так, в 2022 году в результате жары погибло порядка 53 тысяч человек, а в 2023 году — более 37 тысяч. Если бы не изменение климата, половина этих людей выжила бы.