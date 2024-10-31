Поля на севере Италии заполонили пауки

Поля вокруг Эмилии, Модены и Пармы покрылись паутиной накануне Хэллоуина. Но это вовсе не заслуга местных фермеров, решивших отметить праздник — регион «украсили» к празднику самые настоящие пауки.
Новостью поделилось итальянское издание Virgilio. Как оно объясняет, произошедшее — не уникальное событие, но в таких масштабах это не случалось уже давно.
Причины — теплая погода, высокий уровень воды в близлежащих реках, и, как следствие, влажная почва в полях.
Из-за половодья паукам не хватает пищи — поэтому они плетут много паутины и пытаются использовать ее, чтобы отправиться в путешествие куда-нибудь, где, возможно, еды будет больше — или просто чтобы спастись от воды.
Пауки выпускают нити и ждут ветра, который может перенести их на много километров. Ученые утверждают, что при наэлектризованном воздухе паукам хватает даже небольшого ветерка.
Явления получилось таким массовым, потому что совсем недавно север италии был затоплен — как следствие, сотни и тысячи пауков решили перенестись в какое-нибудь место получше, и пугающе оформили все вокруг.
Паучьи нити очень крепкие, поэтому хорошо держатся на растениях много дней — но вскоре после Хэллоуина необычное явление, скорее всего, закончится. По крайней мере, теперь итальянцы из Эмилии-Романьи смогут крепко спать, убедившись, что тысячи пауков, которые их окружали, улетели куда-то далеко.
Хотя возможно, пауки придут к ним во сне? Недавно рассказывали, почему снятся пауки, и что это значит.