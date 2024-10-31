Что пишут зарубежные СМИ о наводнениях в Испании

CNN
В Валенсии, наиболее пострадавшем регионе, выпали самые сильные за последние 28 лет осадки. В 1959 году в результате наводнения, вызванного прорывом плотины, в испанском городе Рибаделаго погибло 144 человека.
Это стихийное бедствие сравнимо по масштабам с наводнениями, наблюдавшимися в Германии и Бельгии в 2021 году, в результате которых погибло более 230 человек.
The Guardian
Число погибших в результате внезапных наводнений на востоке Испании возросло до 140 человек, сообщает государственное информационное агентство Испании EFE. Наводнения, произошедшие на этой неделе, стали самыми смертоносными в Испании за последние десятилетия.
The Independent
Валенсия, популярное летом место отдыха, объявлена «зоной бедствия». Проливные дожди всего за восемь часов в некоторых районах вылились в годовую норму.
New York Post
В четверг выжившие увидели картину опустошения в результате чудовищного наводнения.
Business Insider
Хотя осенью в этом регионе часто идут проливные дожди, это был экстремальный случай. По данным метеорологической службы Испании, это худший шторм в Испании в XXI веке.
ABC News
Министр транспорта Испании заявил, что тела погибших все еще находятся в автомобилях, оставшихся после разрушительных наводнений.
Reuters
Спасатели используют вертолеты для спасения выживших и прочесывают толстый слой ила и обломки транспортных средств в поисках тел. Для расчистки улиц от мусора привлечены экскаваторы и тракторы.
Evening Standard
Спасатели используют собак-ищеек на земле, а вертолеты и беспилотные летательные аппараты выполняют поисковую операции с воздуха. Вчера было мобилизовано более 1000 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям Вооруженных сил Испании.
Deutsche Welle*
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Премьер-министр Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.
Он заявил, что предупреждения были разосланы еще в воскресенье. Король Испании Филипп VI заявил, что «опустошен» этой катастрофой, и выразил «искренние соболезнования» семьям погибших.
BBC
Испанская полиция арестовала 39 человек в рамках операции по предотвращению преступности в коммерческих районах, пострадавших от наводнения районов. Полиция сообщает об обнаружении украденных вещей.