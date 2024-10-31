Что пишут зарубежные СМИ о наводнениях в Испании

На этой неделе на Испанию обрушились проливные дожди, которые привели к внезапным наводнениям. Они уже признаны самыми разрушительными и смертоносными за последние десятилетия. Особенно пострадал регион Валенсия. Число жертв наводнений превысило 100 человек, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.