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Что пишут зарубежные СМИ о наводнениях в Испании

На этой неделе на Испанию обрушились проливные дожди, которые привели к внезапным наводнениям. Они уже признаны самыми разрушительными и смертоносными за последние десятилетия. Особенно пострадал регион Валенсия. Число жертв наводнений превысило 100 человек, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Марина Светлова
Автор Погода Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Погода Mail

CNN

В Валенсии, наиболее пострадавшем регионе, выпали самые сильные за последние 28 лет осадки. В 1959 году в результате наводнения, вызванного прорывом плотины, в испанском городе Рибаделаго погибло 144 человека.

Но ничто и близко не сравнится с разрушениями, произошедшими за последние несколько дней.

Это стихийное бедствие сравнимо по масштабам с наводнениями, наблюдавшимися в Германии и Бельгии в 2021 году, в результате которых погибло более 230 человек.

The Guardian

Число погибших в результате внезапных наводнений на востоке Испании возросло до 140 человек, сообщает государственное информационное агентство Испании EFE. Наводнения, произошедшие на этой неделе, стали самыми смертоносными в Испании за последние десятилетия.

Система оповещения людей об опасности наводнений в Валенсии дала сбой, что привело к фатальным последствиям.

The Independent

Валенсия, популярное летом место отдыха, объявлена «зоной бедствия». Проливные дожди всего за восемь часов в некоторых районах вылились в годовую норму.

Многие люди оказались «в ловушке, как крысы», в своих домах и автомобилях, окруженные быстро поднимающимися паводковыми водами.

New York Post

В четверг выжившие увидели картину опустошения в результате чудовищного наводнения.

Последствия наводнения выглядят устрашающе похожими на ущерб, нанесенный сильным ураганом или цунами.

Business Insider

Хотя осенью в этом регионе часто идут проливные дожди, это был экстремальный случай. По данным метеорологической службы Испании, это худший шторм в Испании в XXI веке.

По предварительным оценкам, возможные убытки от стихийного бедствия исчисляются миллиардами евро.

ABC News

Министр транспорта Испании заявил, что тела погибших все еще находятся в автомобилях, оставшихся после разрушительных наводнений.

Reuters

Спасатели используют вертолеты для спасения выживших и прочесывают толстый слой ила и обломки транспортных средств в поисках тел. Для расчистки улиц от мусора привлечены экскаваторы и тракторы.

Наводнение смыло мосты, автомобильные и железнодорожные пути и затопило сельскохозяйственные угодья в регионе, который производит около двух третей цитрусовых, выращиваемых в Испании, ведущем мировом экспортере апельсинов.

Evening Standard

Спасатели используют собак-ищеек на земле, а вертолеты и беспилотные летательные аппараты выполняют поисковую операции с воздуха. Вчера было мобилизовано более 1000 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям Вооруженных сил Испании.

Deutsche Welle*

(Deutsche Welle признана Минюстом России СМИ-иноагентом)

Премьер-министр Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.

Глава правительства Валенсии Карлос Мазон отверг критику по поводу того, что население было слишком поздно предупреждено о грядущих наводнениях.

Он заявил, что предупреждения были разосланы еще в воскресенье. Король Испании Филипп VI заявил, что «опустошен» этой катастрофой, и выразил «искренние соболезнования» семьям погибших.

BBC

Испанская полиция арестовала 39 человек в рамках операции по предотвращению преступности в коммерческих районах, пострадавших от наводнения районов. Полиция сообщает об обнаружении украденных вещей.