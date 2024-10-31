На Тайване от супертайфуна «Конг-Рей» пострадали более 200 человек

Центральный центр реагирования на стихийные бедствия заявил, что в 14 округах и городах проведена превентивная эвакуация жителей.
Ветер на острове в момент стихийного бедствия, как сообщает агентство Reuters, достигал 44,4 м/c, 11,9 тыс человек были эвакуированы с места событий, в результате тайфуна погиб один человек.
Власти Тайваня зарегистрировали более 3,5 тыс. случаев разрушений от воздействий стихии. Значительно пострадала инфраструктура, сосредоточенная в районах Таоюань, Гаосюнь и Хуалянь.
На месте происшествия продолжают дежурить экстренные службы, ситуация остается на контроле местного правительства.
Ранее в этот день стало известно о том, что на полуострове Тайвань образовался тайфун «Конг-Рей», который является самым сильным явлением подобного рода, обрушившимся на тайваньскую территорию за последние 28 лет. Более 150 тыс. домов остались без электричества, более 300 авиарейсов по направлению в Тайвань и из него — были отменены.