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На Тайване от супертайфуна «Конг-Рей» пострадали более 200 человек

На востоке полуострова Тайвань из-за обрушившегося на регион тайфуна «Конг-Рей» ранения различной степени тяжести получили 205 человек, один погиб. Об этом сообщает 31 октября «Центральное новостное агентство Тайваня» (CNA) со ссылкой на местный оперштаб по ликвидации последствий от стихийных бедствий.

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Источник: Getty Images

Центральный центр реагирования на стихийные бедствия заявил, что в 14 округах и городах проведена превентивная эвакуация жителей.

Ветер на острове в момент стихийного бедствия, как сообщает агентство Reuters, достигал 44,4 м/c, 11,9 тыс человек были эвакуированы с места событий, в результате тайфуна погиб один человек.

Власти Тайваня зарегистрировали более 3,5 тыс. случаев разрушений от воздействий стихии. Значительно пострадала инфраструктура, сосредоточенная в районах Таоюань, Гаосюнь и Хуалянь.

На месте происшествия продолжают дежурить экстренные службы, ситуация остается на контроле местного правительства.

Ранее в этот день стало известно о том, что на полуострове Тайвань образовался тайфун «Конг-Рей», который является самым сильным явлением подобного рода, обрушившимся на тайваньскую территорию за последние 28 лет. Более 150 тыс. домов остались без электричества, более 300 авиарейсов по направлению в Тайвань и из него — были отменены.