На Тайване от супертайфуна «Конг-Рей» пострадали более 200 человек

Ранее в этот день стало известно о том, что на полуострове Тайвань образовался тайфун «Конг-Рей», который является самым сильным явлением подобного рода, обрушившимся на тайваньскую территорию за последние 28 лет. Более 150 тыс. домов остались без электричества, более 300 авиарейсов по направлению в Тайвань и из него — были отменены.