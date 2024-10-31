При наводнениях в Нигерии за три месяца погиб 321 человек

В 2024 году стихия поразила не только юг страны, где обычно выпадают обильные осадки, но и засушливый и пустынный север. Власти распорядились провести инвентаризацию рек, озер и других водоемов Нигерии, чтобы в будущем избежать таких тяжелых последствий наводнений.