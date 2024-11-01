На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозируя вспышки высочайшего класса на ближайшие двое суток, отметили риск от активной области 3878, которая «подбирается сейчас к центру солнечного диска». По информации из сообщения на сайте, вторая по силе магнитная буря этого года от 11 октября была вызвана взрывом в области 3848, которая сейчас отмечена номером 3878.