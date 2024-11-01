Синоптик заявил, что в ноябре в центральной России температура превысит норму

«В Центральной России (Москва) ноябрь, в целом, выдастся на 2−2,5 градуса выше климатической нормы (норма: ночь “-3,3”, день “+1,1”). Осадков выпадет на 10−30% больше многолетней нормы, которая для столицы составляет 52 мм. То есть, последний месяц осени будет довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым», — написал он в Telegram-канале.