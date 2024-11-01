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Синоптик заявил, что в ноябре в центральной России температура превысит норму

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Температура в центральной России в ноябре будет превышать климатическую норму на 2−2,5 градуса. Осадков выпадет на 10−30% больше многолетней нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: Агентство «Москва»

«В Центральной России (Москва) ноябрь, в целом, выдастся на 2−2,5 градуса выше климатической нормы (норма: ночь “-3,3”, день “+1,1”). Осадков выпадет на 10−30% больше многолетней нормы, которая для столицы составляет 52 мм. То есть, последний месяц осени будет довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым», — написал он в Telegram-канале.

Синоптик добавил, что на большей части России ноябрь, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным, аномалии тепла прогнозируются в Сибири — положительное отклонение от нормы может составить 5−7 градусов.

По его словам, на юге России среднемесячная температура прогнозируется на 1−3 градуса ниже нормы, а дефицит осадков может составить 20−40%.

Он отметил, что в центре европейской России в начале месяца может сформироваться снежный покров до 3−6 см. «Наступление метеозимы, положенное по климату на 13 ноября, скорее всего будет отложено на последнюю декаду ноября», — заключил Тишковец.