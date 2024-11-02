Народные приметы на 3 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 3 ноября вспоминают Илариона Великого, жившего в III веке в Палестине. В народе также чтят Илариона Псковоезерского, он жил в XV веке на Руси, около Чудского озера. Эти святые вошли в историю как чудотворцы и основатели монастырей. Иларион Великий возвел в Палестине сразу несколько обителей, а Иларион Псковоезерский построил Озерский Покровский монастырь.
Считается, что сегодня святым можно молиться об исцелении тяжелых недугов, избавлении от зависимостей, финансовых проблем и других жизненных трудностей.
Приметы погоды 3 ноября
На Руси верили, если 3 ноября на небе нет облаков, в скором времени наступят холода. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- 3 ноября будет красный закат — ожидайте заморозки.
- Подует юго-восточный ветер — в скором времени потеплеет, но пройдут осадки.
- Снег выпадет на мокрую землю, но не растает — грядущий год будет урожайным.
- Вечер на Иларионов день будет тихий и безоблачный — на следующий день будет хорошая погода.
- Заяц-беляк успел сменить шубку — скоро наступит зима.
Что можно делать 3 ноября
3 ноября обязательно нужно уделить время тем делам, которые давно откладывали. Считается, что в это число даже самые трудные задачи будут даваться легко. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- Наши предки в этот день ходили на кладбище, чтобы навестить умерших родственников и друзей и убраться на могилах перед наступлением заморозков.
- Считается, что в этот день духи умерших близких приходят в обличье птиц. Их нужно обязательно покормить хлебными крошками на ближайшем перекрестке. На Руси верили, что это продлит жизнь.
- Этот день отлично подойдет для встреч и застолий с родственниками и друзьями.
- 3 ноября нужно веселиться и смеяться, тогда и зима пройдет в радость. К тому же, доказано, что смех полезен для здоровья глаз.
- Считается, что 3 ноября — идеальный день для свадеб, свиданий и предложений. В народе верили, кто решит связать свою судьбу с любимым человеком в Иларионов день, проживет в любви, гармонии и взаимопонимании. Однако даже в счастливых отношениях бывают трудности, поэтому иногда важно обращаться к лайфхакам от психолога.
Что запрещено делать 3 ноября
3 ноября категорически запрещено отправляться в путешествия и длительные поездки, иначе они пройдут в тягость. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не перенять порчу, нельзя поднимать с земли какие-либо предметы.
- Не рекомендуется в это число делиться своими планами на будущее, иначе им не суждено будет сбыться.
- Не стоит ссориться, в противном случае конфликт затянется надолго. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.
- Стоит воздержаться от подарков, переданных малознакомыми людьми. С ними могут передать болезни и невзгоды. Однако дары от близких людей принимать в этот день, напротив, рекомендуется.
- Предки считали, что в Иларионов день нельзя грустить, в противном случае уныние растянется на весь год. Но не откладывайте неприятные чувства в долгий ящик, ведь их избегание может привести к печальным последствиям.