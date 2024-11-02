Народные приметы на 3 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 3 ноября называют Иларионов день или Предзимьем. На Руси в это число, чтобы встретить морозы в уюте, наводили порядок дома, чинили погреба и кладовые. А молодые девушки в этот день вязали варежки, свитера и пледы. Считалось, что связанные вещи будут согревать всю зиму.