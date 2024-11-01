Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании

Ранее газета 20minutos сообщала, что число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 158. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.