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Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Не менее 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений на востоке Испании, пишет газета Español со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

«По оценкам властей, число пропавших без вести может составлять 250 человек», — сообщили газете неназванные неофициальные источники, участвующие в спасательных работах.

Издание добавляет, что основные спасательные работы ведутся в наиболее пострадавших районах, например в городе Чива провинции Валенсия. По словам газеты, спасательные службы продолжают находить множество тел погибших, в основном «в гаражах».

«На шоссе (у города Чива — ред.) перевернуты сотни машин, и внутри них наверняка есть люди», — отмечает газета.

Ранее газета 20minutos сообщала, что число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 158. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.

Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас — лишь 40 тысяч.