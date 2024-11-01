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На Солнце произошла новая мощная вспышка

В ночь на 1 ноября в 0:20 по московскому времени на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X2.0. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: amic.ru

Вспышка произошла в области 3878 в северной части Солнца, где не так давно также был взрыв уровня X1.8, вызвавший 11 октября на Земле вторую по силе за последние 7 лет магнитную бурю.

В момент нового взрыва активная область находилась под углом около 30 градусов по направлению к Земле, поэтому, по расчетам ученых, основная энергия «все же должна уйти вбок». Однако попадет ли планета под удар, ясно станет позднее.

«Приход тяжелых частиц не ожидается, и риски для космических аппаратов не выставляются. Вопрос о полярных сияниях пока также ставить рано», — резюмировали в лаборатории.