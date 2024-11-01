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Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербург придет зима

Ноябрь в Петербурге обещает быть сырым, пасмурным и непредсказуемым, с частыми переходами от дождя к мокрому снегу. По данным сервиса Gismeteo, жителей Северной столицы в этом месяце ждет не только дождливая погода, но и первые серьезные заморозки.

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Источник: РИА "Новости"

Первая неделя ноября начнется с мокрого снега при температуре около 0 градусов. Уже с 1 по 3 ноября петербуржцы ощутят холодное дыхание зимы, которое будет сопровождаться непрекращающимися осадками.

Самой сухой и солнечной окажется вторая неделя, с 4 по 10 ноября. В эти дни петербуржцам повезет с погодой: снег прекратится, а солнце снова порадует жителей города. Осадки ожидаются только в четверг, 7 ноября, в виде дождя при потеплении до плюс 7 градусов.

Следующая неделя снова будет преимущественно снежной, с температурой ближе к нулю. Петербуржцам придется забыть о солнечных днях и приготовиться к холодной и влажной погоде.

Как сообщили эксперты в беседе с Neva.Today, на четвертой неделе, с 18 по 24 ноября, снег с дождем будет идти в течение половины семидневки, а температура опустится ниже нуля. Ноябрьские заморозки заставят петербуржцев надеть теплые куртки и шапки, чтобы не замерзнуть на улицах города.

Завершится ноябрь двумя снежными днями, 28 и 29 ноября, после чего снег придет в Петербург уже в декабре.