Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербург придет зима

Как сообщили эксперты в беседе с Neva.Today, на четвертой неделе, с 18 по 24 ноября, снег с дождем будет идти в течение половины семидневки, а температура опустится ниже нуля. Ноябрьские заморозки заставят петербуржцев надеть теплые куртки и шапки, чтобы не замерзнуть на улицах города.