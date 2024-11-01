В Крыму теплая погода сменится резким похолоданием и дождями 2−3 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Теплая погода в Крыму сменится резким похолоданием 2—3 ноября , температура воздуха понизится на 8−10 градусов, ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и дожди, в горах со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.