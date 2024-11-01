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В Крыму теплая погода сменится резким похолоданием и дождями 2−3 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Теплая погода в Крыму сменится резким похолоданием 2—3 ноября, температура воздуха понизится на 8−10 градусов, ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и дожди, в горах со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

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Источник: Комсомольская правда

«После продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождение холодного фронтального раздела 2—3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20 м/ с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Вечером 2 ноября, ночью 3 ноября дождь, в горах со снегом. Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8−10 градусов и составит: ночью 0…5 градусов, днем 5…+10 градусов.

Спасатели предупреждают, что возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Жителям региона рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Сейчас в Крыму 15 градусов, переменная облачность, местами ожидаются дожди.