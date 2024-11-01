В Крыму теплая погода сменится резким похолоданием и дождями 2−3 ноября

«После продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождение холодного фронтального раздела
Вечером 2 ноября, ночью 3 ноября дождь, в горах со снегом. Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8−10 градусов и составит: ночью 0…5 градусов, днем 5…+10 градусов.
Спасатели предупреждают, что возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Жителям региона рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Сейчас в Крыму 15 градусов, переменная облачность, местами ожидаются дожди.