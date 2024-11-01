Эухарис: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Для набора зеленой массы питаем эухарис универсальным комплексным удобрением с равной формулой NPK — сочетанием азота, фосфора и калия. Такая подкормка особенно хороша после периода покоя растения. Достаточно пролить грунт два или три раза в половинной дозе. А для продолжительного обильного цветения отлично подходят фосфорно-калийные подкормки, один раз в две недели и тоже в половинной дозе. В период покоя любые удобрения стоит прекратить», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.