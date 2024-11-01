Эухарис: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это декоративное растение в природе произрастает в тропических горных лесах, а некоторые виды приспособились к комнатной среде. Культура встречается не только в домах опытных и начинающих цветоводов. Эухарис часто используют для озеленения общественных пространств, так как он ценится не только за декоративные крупные листья, но и за обильное цветение.
Что важно знать о домашнем растении эухарис
Перед покупкой нового растения в свою домашнюю коллекцию рекомендуем заранее ознакомиться с информацией о произрастании в природе. Собрали для вас интересные факты о культуре в таблице.
|Семейство
|Амариллисовые
|Происхождение
|Центральная и Южная Америка
|Опасность
|Запах от цветения может вызывать аллергическую реакцию
|Полезные свойства растения
|Очищает воздух от вредных элементов
|Цветение
|В феврале — марте, в зависимости от ухода может цвести несколько раз за год
|Соцветия
|Белые ароматные соцветия диаметром до 10—12 см
Виды растения эухарис с фото
По разным источникам, в дикой природе насчитывается около 20 разновидностей этой декоративной культуры, но не все они могут развиваться в домашних условиях. Обычно выращивают только один вид:
Эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiflora), или Эухарис амазонский (Eucharis amazonica Linden ex Planch.) — у этого вида крупные глянцевые листья, достигающие до 35 см в длину. Цветоносы длинные, безлистные, а сами белые цветки собраны в соцветия по 4—6 штук, диаметром до 10—12 см.
Существует еще два известных вида:
Эухарис белоснежный (Eucharis candida) — вид характеризуется множеством цветков (до 5—10), появляющихся на верху цветоносного стебля высотой до 40—50 см. Соцветия белые, лепестки отогнуты наружу, в верхушечной части коронки в центре имеются вкрапления нежно-желтого оттенка.
Эухарис сандера (Eucharis sanderi Baker) — вид с широкими овальными темно-зелеными листьями, длиной до 40 см. Цветонос округлый, с 2—3 белыми цветками в зонтике. Отличительной чертой считаются тычинки с оранжевой окантовкой.
Уход за эухарисом в домашних условиях
Культура считается неприхотливой, и с основным уходом справится даже начинающий цветовод. Для того чтобы вырастить здоровое и ухоженное растение, стоит придерживаться наших рекомендаций. Ниже рассмотрим все важные нюансы по уходу за эухарисом.
Грунт и горшок
Это тропическое растение предпочитает легкую, плодородную, рыхлую почву. Следует приобрести в магазине универсальный субстрат для цветущих растений и добавить любых разрыхлителей, для того чтобы грунт не слеживался. А также можно сделать почвосмесь самостоятельно. Для этого понадобится кокосовый субстрат, биогумус и различные разрыхлители в пропорциях 1: 1: 1.
Из разрыхлителей рекомендуем:
перлит;
вермикулит;
пеностекло.
Они отлично забирают излишки влаги и делают грунт воздухопроницаемым. А на дно горшка стоит положить хороший слой дренажа в виде керамзита.
Емкость для пересадки эухариса должна быть невысокой и широкой из-за особенности луковичной корневой системы. Обязательно выбирайте горшок с большим количеством дренажных отверстий, чтобы при увлажнении вода не застаивалась на дне, а выходила наружу.
Температура и освещение
Эухарис считается светолюбивым растением. Отлично подойдут восточные и западные окна. На южных подоконниках лучше не располагать горшок с цветком, потому что могут быть ожоги от прямых солнечных лучей. А вот на северной стороне понадобится дополнительная досветка фитолампами.
Оптимальная температура содержания эухариса летом — +23…+28 °C, зимой — +18…+20 °C. Важно: не допускайте понижения температуры ниже +16 °C. В холодное время года стоит сократить полив в два раза во избежание загнивания.
Режим полива
Эухарис не терпит залива. Перед поливом грунт должен полностью просохнуть, иначе луковицы быстро загниют.
Влажность грунта можно проверить на ощупь пальцем или специальным измерительным прибором. Еще можно ориентироваться по тургору листьев растения: если они стали немного мягкими и поникли, можно аккуратно поливать отстоянной водой.
Влажность воздуха
Эухарис довольно терпим к сухости воздуха, но в жаркое время года ему не повредит теплый душ или опрыскивание из пульверизатора. Также из-за размеров листовых пластин часто на цветке скапливается пыль, которую рекомендуем протирать влажной тряпкой.
Зимой культуру лучше держать подальше от обогревательных приборов и батарей, так как кончики листьев растения начнут сохнуть.
Подкормка и удобрения
«Для набора зеленой массы питаем эухарис универсальным комплексным удобрением с равной формулой NPK — сочетанием азота, фосфора и калия. Такая подкормка особенно хороша после периода покоя растения. Достаточно пролить грунт два или три раза в половинной дозе. А для продолжительного обильного цветения отлично подходят фосфорно-калийные подкормки, один раз в две недели и тоже в половинной дозе. В период покоя любые удобрения стоит прекратить», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.
Пересадка
Обычно молодые растения пересаживают один раз в год, а взрослые — один раз в три или четыре года. Важно отталкиваться от корневой системы: если она полностью освоила горшок, то пересадка необходима, а если же нет, то достаточно будет заменить верхний слой грунта. Емкость для пересадки должна быть на 2—3 см больше предыдущей в диаметре.
Растение имеет луковичную корневую систему. Луковицы эухариса высаживают в грунт так, чтобы они были заглублены на 4—6 см. Оптимальное время для пересадки — ранняя весна, перед началом вегетации.
Обрезка
В формирующей обрезке эухарис не нуждается. Но для того чтобы растение выглядело аккуратно, время от времени следует обрезать подсохшие листья. А также это мероприятие снижает вероятность заболеваний и появления вредителей.
Размножение комнатного растения эухарис
Существует несколько способов размножения декоративной культуры. О каждом из них подробнее расскажем ниже.
Делением луковицы
Этот метод размножения используют в основном опытные цветоводы. Верхнюю часть луковицы разрезают острым стерильным инструментом крест-накрест, не доходя до основания и поделив ее таким образом на четыре части. В надрезы вставляют тонкие палочки, отделяя части друг от друга. Далее за растением ухаживают привычным способом, и через какое-то время прорастают новые четыре луковицы эухариса.
Детками
Эухарис отлично размножается детками. При пересадке аккуратно разделяют земляной ком и корневую систему. Лучше высаживать по 3—4 луковицы на один горшок, так цветок активнее наращивает зеленую массу и быстрее начинает развиваться. Далее ухаживают за растением привычным способом до появления новых листьев.
Листом
Этот способ считается самым неэффективным и редко используется цветоводами. Можно попробовать укоренить лист эухариса в воде или сразу в грунте, но велика вероятность, что лист быстро испортится, так и не пустив корни.
Семенами
Также декоративную культуру можно размножать семенами, но этот способ используется гораздо реже. В широкую емкость с дренажными отверстиями насыпают грунт, аккуратно сажают семена и присыпают тонким слоем земли. Далее субстрат умеренно увлажняют из пульверизатора и убирают в светлое теплое место.
В период ожидания всходов очень важно не переливать и не засушивать грунт.
Болезни эухариса
Самой распространенной болезнью культуры считается гниль. Это может произойти в результате регулярного перелива растения, заглубления луковиц и низкой температуры воздуха. Признаки загнивания эухариса: опущенные и вялые листья, мягкий ствол, темные или бурые пятна на листовых пластинах и стеблях.
На начальной стадии загнивания цветок можно спасти, но действовать нужно незамедлительно. Что нужно делать:
- достать растение из горшка и хорошо осмотреть луковицы;
- все поврежденные участки аккуратно удалить острым стерильным инструментом и присыпать срезы толченым углем;
- пересадить эухарис в новый хорошо дренированный грунт и горшок с большим количеством дренажных отверстий;
- при необходимости пролейте под корень препараты от грибка или бактерий. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Триходерму», «Превикур Энерджи».
После всех спасательных мер растению необходимо создать период покоя. Поэтому советуем прекратить подкормки, сократить полив в два раза и обеспечить культуре хорошее освещение.
Вредители эухариса
Как и любое растение, культура может быть подвержена вредителями. Если вы заметили, что ваш цветок увядает, сбрасывает без причины листья и не наращивает новых, то его нужно обязательно осмотреть. Насекомые часто располагаются на внутренней стороне листовой пластины и оставляют после себя точки (проколы, паутину, липкие пятна или ватные комочки).
На начальных стадиях поражения растение можно спасти, и для этого в первую очередь необходимо его изолировать от других комнатных растений и принять следующие меры:
- промыть листья и стволы под сильным напором теплой воды из душа и мыльным раствором хозяйственного мыла или раствором средства под названием «Зеленое мыло»;
- произвести обработку химическими препаратами по инструкции;
- расположить растение в теплом светлом месте без прямых солнечных лучей и сквозняка до полного выздоровления.
Для избавления от некоторых вредителей понадобится трехкратная обработка разными препаратами с периодичностью в 5—7 дней.
Средства от паутинного клеща:
- «Масай»;
- «Флорамайт»;
- «Энвидор»;
- «Клещевит».
Препараты от щитовки, трипсов, мучнистого червеца, а также других вредителей:
- «Арубарин»;
- «Теппеки»;
- «Актара»;
- «Фитоверм».
Основные проблемы при выращивании эухариса
Декоративная культура считается неприхотливой и радует растениеводов раскидистой темно-зеленой листвой, а также обильным белоснежным цветением. Но регулярное нарушение правил по уходу все-таки может привести к сложностям. Ниже в списке собрали основные проблемы, которые могут возникнуть при выращивании эухариса.
1. Проблема: не цветет. Причина: просторный горшок.
Эухарис предпочитает тесный горшок для пересадки. И гораздо больше вероятность цветения при посадке сразу 3—5 луковиц. Если дать цветку просторную тару, он будет тратить силы на наращивание луковичной корневой системы, а не на надземную часть.
2. Причина: неправильное питание.
Обратите внимание на основные микроэлементы в составе вашей подкормки, если там преобладает азот, это не стимулирует растение на цветение. Лучше использовать удобрения с преобладанием фосфора.
3. Проблема: желтеют, скручиваются, вянут листья. Причина: Чрезмерный или недостаточный полив.
Важно не заливать растение, луковичная корневая система при чрезмерном поливе и прохладном содержании очень быстро загнивает.
Но и надолго оставлять грунт полностью пересохшим тоже не стоит. Как только грунт просохнет, советуем умеренно поливать земляной ком растения.
4. Причина: сухой воздух.
В жаркое время года устраивайте эухарису теплый душ или опрыскивайте крону. А в зимнее время располагайте горшок подальше от батарей. Для повышения влажности вокруг цветка можно, например, поставить горшок на влажный керамзит, но чтобы дно не касалось жидкости.
5. Причина: гниение луковиц и корневой системы.
Причиной пожелтения листьев может стать загнивание луковичной корневой системы от регулярного залива. В таком случае нужно достать растение из горшка, хорошо осмотреть корневище, удалить все пораженные участки и пересадить в новый грунт.
Памятка по уходу за эухарисом в домашних условиях
В заключение хочется еще раз отметить эффектные крупные листья и белоснежное ароматное цветение, которое абсолютно точно добавит вашему интерьеру атмосферу тропического леса. А благодаря неприхотливости в уходе, получится вырастить декоративную культуру пышной и здоровой. Ключевые требования по уходу за эухарисом:
1. Умеренно поливайте грунт и внимательно отслеживайте его полное просыхание, чтобы не перелить, так как это приводит к корневой гнили.
2. По возможности организуйте цветку влажность воздуха от 40—60% в комнате или опрыскивайте листья из пульверизатора и устраивайте теплый душ.
3. Подкармливайте эухарис с начала ранней весны и до конца осени, а после цветения создавайте период покоя без удобрений для восстановления сил.
4. Обеспечьте рассеянное яркое освещение, идеально подходят восточные и западные подоконники.
5. Поддерживайте аккуратный внешний вид листьев, регулярно подстригая сухие концы и убирая все растительные остатки из подножия растения.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям