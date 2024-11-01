В Москве может обрадоваться временный снежный покров высотой до 5 см 4 ноября

«Прохождение активного циклона от Балтийского моря на юго-восток 4 ноября будет сопровождаться в столичном регионе выпадением снега и формированием временного снежного покрова», — отмечают специалисты. По их данным ночью и днем понедельника ожидается ветреная и снежная погода с количеством осадков 6−8 мм, местами может отмечаться мокрый снег, в отдельных районах в утренние часы не исключаются замерзающие осадки.
«Температура ночью составит от минус 2 градусов до нуля, днем от минус 1 до плюс 1 градуса — в этих условиях выпадающий снег будет накапливаться и сформируется временный снежный покров около 5 см», — подчеркивают синоптики.
В Гидрометцентре РФ также предупреждают, что на дорогах и тротуарах ожидается «сложная динамика состояния выпавших осадков». «Местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица, возможно образование снежной “каши”, водителям авто надо быть внимательными и стиль вождения поменять на более безопасный», — заметили в Гидрометцентре РФ.
Между тем, в период 5 и 6 ноября в Москве и области местами прогнозируется небольшой снег, ночной минус пока еще останется «больше» дневного плюса.
«По предварительным прогнозам, 7 ноября начнется распространение более теплой воздушной массы,