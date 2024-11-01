В Москве может обрадоваться временный снежный покров высотой до 5 см 4 ноября

«Прохождение активного циклона от Балтийского моря на юго-восток 4 ноября будет сопровождаться в столичном регионе выпадением снега и формированием временного снежного покрова», — отмечают специалисты. По их данным ночью и днем понедельника ожидается ветреная и снежная погода с количеством осадков 6−8 мм, местами может отмечаться мокрый снег, в отдельных районах в утренние часы не исключаются замерзающие осадки.