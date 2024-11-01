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«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Мартина»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона «Мартина», который достиг в пятницу Москвы.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 73% 749 мм рт. ст. +15°
Источник: Роскосмос

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон “Мартина”. Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником «Метеор-М».