«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Мартина»

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон “Мартина”. Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником «Метеор-М».
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона «Мартина», который достиг в пятницу Москвы.
«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон “Мартина”. Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником «Метеор-М».