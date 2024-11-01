«Оно забрало у меня все». Что говорят жители Испании о наводнении

В испанской провинции Валенсия в результате наводнения погибли 205 человек, сообщает Reuters. Около 300 человек были заблокированы из-за затопленных дорог, писала испанская газета El Mundo. Многие муниципалитеты остались без питьевой воды и продуктов. Около 150 тыс. человек в Валенсии остались без электроснабжения, лишь половине из них вернули электричество к выходным.
Что говорят власти и жители страны про сильнейшее наводнение за последние годы — в материале РБК Life.
Оппозиция обвиняет правительство
Оппозиционные политики обвинили правительство страны в слишком медленной реакции на происходящее. Они настаивают, что жителей могли бы оповестить о надвигающейся стихии, а также гораздо раньше отправить в проблемные районы спасательные группы.
«Мы обнаружили много пожилых людей в своих домах и людей, которые были в автомобилях. Они все оказались в ловушке», — сказала она.
О проблемах с оповещением населения говорят и в других городах Валенсии.
«Эти люди не погибли бы, если бы их вовремя предупредили», — говорит менеджер супермаркета Лаура Вильяэскуса.
Несколько жителей Пайпорты рассказали, что наводнение застало их врасплох, в тот день не было даже дождя. Первой странностью стало отключение электричества, рассказал учитель английского языка из Манчестера, живущий в Пайпорте, Андрис Кларенбург.
«Я посмотрел в окно, и первое, что увидел, — это машины, буквально проплывающие по улице, где я живу. Это было сюрреалистично. Пытался позвонить жене, которая с нашей дочерью возвращалась домой. Я понятия не имел, живы они или мертвы, пока не зарядил свой телефон через старый ноутбук», — рассказал он.
В это время супруга учителя вместе с ребенком и матерью выбиралась из машины, которая по ее словам, продолжала движение «будучи на тормозе». Женщины с младенцем бросили автомобиль и забрались на крышу одного из складов, где провели около восьми часов, пока их не спасли.
Ситуация в Валенсии
Наводнение застало в автомобиле еще одну жительницу испанского региона. Кардона Теруэль, бросив машину, смогла вернуться домой пешком, пробираясь через толщу воды.
Сам город Валенсия стихия почти не затронула, рассказала в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) жительница Катерина Жерносекова. О произошедшем в стране напоминают пустые улицы и дороги. Местные жители собирают продукты и одежду для пострадавших, которую отвезут в центры помощи.
«Всегда веселые, громкие и озорные испанцы ходят грустные. У многих в пригородах родственники пострадали, погибли», — добавила женщина.
Местная жительница Екатерина подтвердила РБК Life, что от стихии пострадал преимущественно пригород. В Валенсии, по ее словам, погода сухая и солнечная. При этом власти по-прежнему рассылают предупреждения об угрозе наводнения.
У нас опять включили тревогу, это четвертое оповещение за два дня. Сейчас у всех одновременно «кричат» телефоны. Но конкретно в городе Валенсия солнце, поэтому не совсем понятно, что это оповещение значит. Я знаю, что в пригородах, например в Кастельоне, объявили опасность снова: ливни
и т. д.Но у нас ничего подобного. Особых последствий тоже нет в самом городе..
Пострадавшие в пригороде
Мэр Утьеля, города с населением почти 12 тыс. человек, Рикардо Габальдон назвал последние несколько дней худшими в жизни. «Мы оказались в ловушке, как крысы. Машины и мусорные контейнеры хлынули по улицам. Вода поднялась на три метра», — сказал он.
63-летний пекарь из Утьеля Хавьер Беренгер рассказал, что поток хлынул в здание, где располагалось его заведение. Мужчина вылез через окно, а вскоре увидел, что вода поднялась в рабочих помещениях до потолка.
«Мне пришлось вылезть из окна, вода уже доходила мне до плеч. Я попросился к соседям и провел там всю ночь. Наводнение забрало у меня все. Мне придется выбросить все из пекарни: морозильники, духовки, все», — рассказал Беренгер.
Жительница города Мария Кармен Мартинес стала свидетельницей невероятного спасения.
«Это было просто ужасно. Я увидела мужчину, который долго цеплялся за забор, его постоянно сносило потоком воды, он звал на помощь. Ему не могли помочь, пока не прилетели вертолеты и спасатели не забрали его».
Обстановка сейчас
В супермаркетах нет продуктов питания, и в ближайшее время новых поставок не ожидается, сообщил житель приморского города Кульера 55-летний Джон Фэйхи.
«Мы не можем покинуть наш город, потому что он затоплен со всех сторон. В магазинах Кульеры никого нет, потому что там нет еды и ее не будет еще некоторое время».
Многим выжившим пришлось преодолевать большие расстояния по липкой грязи, чтобы добраться до укрытия, а также в поисках еды и воды. Большинство автомобилей были уничтожены и унесены потоком. Разрушения и мусор сделали дороги непроходимыми.
Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела погибших. Волонтеры присоединились к местным жителям и помогают убирать мусор и расчищать грязь на улицах.
Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон заявил о перегрузке местных служб. Политик обратился к испанской армии с просьбой оказать помощь пострадавшим.
Правительство в Мадриде пообещало направить еще 500 солдат, а также сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. Государственное метеорологическое агентство Испании тем временем выпустило новые предупреждения о предстоящих рекордных осадках и угрозе наводнений.