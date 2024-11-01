«Оно забрало у меня все». Что говорят жители Испании о наводнении

У нас опять включили тревогу, это четвертое оповещение за два дня. Сейчас у всех одновременно «кричат» телефоны. Но конкретно в городе Валенсия солнце, поэтому не совсем понятно, что это оповещение значит. Я знаю, что в пригородах, например в Кастельоне, объявили опасность снова: ливни и т. д. Но у нас ничего подобного. Особых последствий тоже нет в самом городе..