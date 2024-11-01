В Арктике полностью исчез загадочный остров Месяцева

Во время проведения полярной авиационной экспедиции на «летающей лодке» «СССР Н-169» в марте 1941 года под управлением известного авиатора Ивана Ивановича Черевичного, в акватории моря Лаптевых был обнаружен большой ледяной остров. Он был зафиксирован на фотоснимках, которые показывали его вытянутую овальную форму и четко различимые речные русла. Координаты острова были точно установлены, и он получил название в честь одного из членов экспедиции Месяцева. Однако после этого остров больше не был замечен.