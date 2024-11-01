В Арктике полностью исчез загадочный остров Месяцева

«Территория пропала из-за того, что остров растаял в результате глобального потепления», — говорится в сообщении организации. Доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко уточнил, что в России теперь придется исправлять навигационные карты.
Дополнительные данные указывают, что в 2015 году площадь острова Месяцева составляла 53 гектара, но к августу 2024 года она сократилась до трех гектаров, и уже через месяц остров исчез окончательно. Исследователи предполагают, что кроме таяния льда, на исчезновение острова повлияла также эрозия береговой линии, ускоренная повышением уровня моря.
Во время проведения полярной авиационной экспедиции на «летающей лодке» «СССР Н-169» в марте 1941 года под управлением известного авиатора Ивана Ивановича Черевичного, в акватории моря Лаптевых был обнаружен большой ледяной остров. Он был зафиксирован на фотоснимках, которые показывали его вытянутую овальную форму и четко различимые речные русла. Координаты острова были точно установлены, и он получил название в честь одного из членов экспедиции Месяцева. Однако после этого остров больше не был замечен.
По прошествии пяти лет, в 1946 году, был обнаружен другой остров еще больших размеров. Открытие сделали одновременно советские и американские летчики. Размеры острова достигали 30 километров в длину и 25 километров в ширину. Но вскоре после этого он также бесследно исчез.