Посмотрите, как выглядит наводнение в Испании из космоса

Спутниковые снимки, сделанные 8 и 30 октября, показывают, как выглядели прибрежные районы Испании до и после наводнения на этой неделе. Области, которые еще месяц назад были сушей, теперь выглядят как продолжение Балеарского моря. Реки, которые на снимке «до» были едва заметны, теперь выделяются ярко-синим цветом, что указывает на полноводность водных артерий. На космических снимках видно, что паводковые воды коричневого и зеленого цветов затопили огромные участки суши.