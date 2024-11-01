Посмотрите, как выглядит наводнение в Испании из космоса

Европейское космическое агентство показало, как выглядит пострадавший от наводнения регион в Испании из космоса. Стихия унесла жизни более 200 человек, сообщает газета Metro.
Спутниковые снимки, сделанные 8 и 30 октября, показывают, как выглядели прибрежные районы Испании до и после наводнения на этой неделе. Области, которые еще месяц назад были сушей, теперь выглядят как продолжение Балеарского моря. Реки, которые на снимке «до» были едва заметны, теперь выделяются ярко-синим цветом, что указывает на полноводность водных артерий. На космических снимках видно, что паводковые воды коричневого и зеленого цветов затопили огромные участки суши.
По данным организации World Weather Attribution, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления, выпавшие на этой неделе проливные дожди были примерно на 12% обильнее, чем в доиндустриальную эпоху. Отмечается, что причиной наводнения стало изменение климата и подобные катаклизмы будут случаться все чаще.
Газета Metro сообщает о 205 погибших. В ближайшие дни это число может вырасти, поскольку многие районы еще не сообщили о жертвах. Десятки человек остаются пропавшими без вести, в регионе продолжаются спасательные и восстановительные работы.
Во вторник, 29 октября, на востоке и в центральной части Испании всего за несколько часов выпала годовая норма осадков. Дожди привели к наводнению, в результате которого реки вышли из берегов реки, улицы превратились в бурлящие потоки, а автомобили и мосты смыло.
Ранее программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в своем ежегодном отчете сообщила, что текущие климатические меры ведут к повышению температуры на 2,6−3,1 °C. По данным ЮНЕП, в 2023 году уровень глобальных выбросов углекислого газа поднялся на 1,3% по сравнению с 2022 годом. Более 77% выбросов приходится на ведущие страны G20.
ЮНЕП призвала сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 42% к 2030 году и на 57% к 2035 году. Добиться такого результата возможно только при увеличении мощностей возобновляемой энергии втрое и отказе от ископаемого топлива. А глава организации Ингер Андерсен призвала страны сделать все возможное, чтобы удержать потепление на уровне 1,5 °C. По ее словам, любое снижение температуры поможет сохранить жизнь и защитить природу.
24 октября 44 ученых-климатолога заявили о необходимости срочных мер, чтобы не допустить экологической катастрофы в Северной Европе. Они рассказали, что глобальное потепление привело к серьезным изменениям течения в Атлантическом океане. Это может спровоцировать резкие изменения погодных условий и нанести ущерб экосистемам. Ученые настаивают на необходимости принять срочные меры по защите АМОС (Atlantic Meridional Overturning Circulation) — Атлантической меридиональной циркуляции, которая доставляет воду с севера на юг и обратно в длинном цикле в Атлантическом океане. АМОС замедляется и вскоре может достичь критической точки из-за глобального потепления, повергнув климат Земли в хаос.
В ноябре 2023 года средняя температура воздуха на Земле впервые поднялась выше критического порога 2 по отношению к доиндустриальному уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет 2,06 °C.