Народные приметы на 4 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

4 ноября, чтобы зима прошла в сытости и без хлопот, обязательно нужно встречать мужчин с работы накрытым столом. Например, можно приготовить борщ с уткой, который очень любил баснописец Иван Крылов. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?