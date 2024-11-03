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Народные приметы на 4 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 4 ноября — день Осенней Казанской или Бабья заступница. На Руси в это число накрывали большой стол и встречали зиму шумными плясками. Наши предки говорили: «На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима».

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Российская газета

Народные приметы на 4 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 4 ноября празднуют явление Казанской иконы Божией матери. Согласно легенде, после пожара 1579 года, произошедшего в христианской части Казани, к девятилетней Матроне во сне явилась Божия Матерь и рассказала, где сокрыта икона. Позже, когда святыню обнаружили на пепелище, Иоанн Грозный приказал на том месте построить храм и основать женский монастырь.

Сегодня помолиться иконе Казанской Божией Матери можно об исцелении болезней, благополучии детей и счастливой семейной жизни.

Приметы погоды 4 ноября

На Руси верили, если 4 ноября не пройдет дождь, следующий год будет неурожайным. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 4 ноября будет стоять солнечная погода — в скором времени наступит суровая зима.

  • Утром появится туман — в ближайшие дни температура поднимется.

  • Будет дуть южный ветер — скоро выпадет снег.

  • В Бабью заступницу весь день будет идти сильный дождь — такая погода будет и в ближайшие дни.

Что можно делать 4 ноября

4 ноября, чтобы зима прошла в сытости и без хлопот, обязательно нужно встречать мужчин с работы накрытым столом. Например, можно приготовить борщ с уткой, который очень любил баснописец Иван Крылов. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?

  • Наши предки в этот день окуривали погреб можжевельником, чтобы выгнать на зиму из него нечисть и избавиться от негативной энергии.

  • Считается, что в это число нужно сходить в ближайшую церковь, чтобы попросить у святых защиты, здоровья и благополучия.

  • 4 ноября стоит помолиться перед иконой Казанской Божией Матери, попросив о даровании здоровья, защите дома от пожара, благополучии и о помощи в тяжелые времена.

Что запрещено делать 4 ноября

4 ноября категорически запрещено отправляться в путешествия и длительные поездки, иначе тот, кто собрался в путь, рискует не вернуться домой. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы не навлечь беды, не стоит стирать вещи и убираться дома.

  • Не стоит ссориться с кем-либо, иначе конфликт затянется надолго. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.

  • 4 ноября стоит воздержаться от спиртного, в противном случае можно сильно навредить здоровью. К тому же употребление алкоголя, даже в небольших количествах, связано с ранней смертностью.