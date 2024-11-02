Около 11 тыс. человек остались без света из-за шторма в Эстонии

По информации компании, около трех тысяч человек остались без света в Пярнуском уезде. На острове Сааремаа пострадали 1,6 тысячи потребителей, на острове Хийумаа — свыше 1,2 тысячи. Для устранения неисправностей на работу вызвали дополнительные бригады.