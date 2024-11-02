Обнаружено превышающее предсказания потепление

Полученные данные демонстрируют также увеличение суточного диапазона температур, который вырос на 0,13 градуса Цельсия за десятилетие, и усиление сезонных колебаний на 0,29 градуса Цельсия за тот же период. Кроме того, было зафиксировано повышение средней дневной относительной влажности на четыре процента за десятилетие, что противоречит снижению влажности, замеченному в континентальных обсерваториях, но схоже с данными, полученными на Гавайях в обсерватории Мауна-Кеа.