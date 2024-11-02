Эксперт дала советы по утеплению и удобрению грядок осенью

«Осенняя подготовка грунта — ключевой этап. Правильные меры защиты и удобрения помогают сохранить питательные вещества в почве и предотвращают ее выветривание. Это особенно важно для многолетних культур, которые нуждаются в защите на протяжении зимнего периода», — отметила она.
Для осеннего ухода за грядками эксперт рекомендовала использовать как органические, так и минеральные удобрения. Компост, перегной и птичий помет — отличные источники органики, которые улучшают структуру грунта и обогащают его важными элементами. Торф также способствует увеличению урожая, объяснила эксперт.
В то же время минеральные удобрения содержат азот, фосфор и калий, которые необходимы для роста растений. Не стоит забывать и о микроэлементах — железе, меди, цинке, — которые поддерживают полноценное развитие посаженных культур, подчеркнула Чашина.
«Важную роль играют сидераты — такие растения, как горчица, овес и рожь. После скашивания они служат ценным органическим удобрением и разрыхляют почву», — сказала эксперт.
По ее словам, удобрения следует равномерно распределить по поверхности земли с последующей перекопкой на глубину около штыка лопаты. Для плодовых деревьев достаточно глубины 10−15 см, для ягодных кустов — 7−10 см. Это помогает питательным веществам проникнуть глубже в почву и не вымываться в зимний период.
Говоря о мульчировании, она уточнила, что мульча выполняет важную функцию утеплителя и источника питательных веществ. Для осени эксперт посоветовала использовать органические материалы, такие как опавшая листва (содержит кремний, который защищает растения от заморозков.), кора хвойных деревьев (предотвращает пересыхание и подкисляет почву, что полезно для хвойных растений), измельченная трава (помогает сохранить тепло и блокирует рост сорняков), лапник (удерживает тепло и отпугивает грызунов, а снег, накапливающийся на нем, создает дополнительную изоляцию).
«Неорганические материалы, такие как картон или агроволокно, тоже подходят для мульчирования. Они помогают сохранять тепло и подавляют рост сорняков, но не обогащают почву», — добавила Чашина.
При этом некоторые садоводы допускают ошибки при подготовке грядок, что может негативно сказаться на будущих урожаях. Например, глубокая перекопка нарушает естественный баланс микроорганизмов, поэтому рекомендуется ограничиться рыхлением на 5−7 см. Также важно не пропускать осеннюю подкормку: недостаток питательных веществ приводит к снижению плодородия, подчеркнула эксперт.
«Переизбыток минеральных удобрений тоже вреден. В частности, избыток фосфора может вызвать преждевременное старение растений, а избыток калия затрудняет усвоение других элементов», — отметила Чашина.
Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина 22 октября рассказала, что, подготавливаясь к зиме, следует привести в порядок теплицу — продезинфицировать, убить паутинного клеща, сжечь ботву в железной бочке, полностью промыть теплицу и оставить до весны, чтобы там уже высадить здоровую рассаду. При этом в начале ноября можно посеять морковь, свеклу и зелень — петрушку, сельдерей, укроп.