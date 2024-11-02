Эксперт дала советы по утеплению и удобрению грядок осенью

Говоря о мульчировании, она уточнила, что мульча выполняет важную функцию утеплителя и источника питательных веществ. Для осени эксперт посоветовала использовать органические материалы, такие как опавшая листва (содержит кремний, который защищает растения от заморозков.), кора хвойных деревьев (предотвращает пересыхание и подкисляет почву, что полезно для хвойных растений), измельченная трава (помогает сохранить тепло и блокирует рост сорняков), лапник (удерживает тепло и отпугивает грызунов, а снег, накапливающийся на нем, создает дополнительную изоляцию).