В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас — лишь 40 тысяч.