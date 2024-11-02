В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек

«По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207», — заявил министр в интервью радиостанции Cadena Ser, добавив, что, учитывая оценку экспертов, «число погибших возрастет».
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 202 человек в результате сильных ливней и наводнений. Правительство Испании задействовало 2 тысячи военнослужащих для помощи пострадавшим.
Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас — лишь 40 тысяч.