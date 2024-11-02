Самые красивые фотографии погоды 2024 года

Погода — это не только цифра на термометре и причина взять зонтик. Иногда погодные явления — это еще и очень красиво. Доказательство — ошеломительные снимки, которые фотографы со всего мира присылают для участия в конкурсе Standard Chartered Weather Photographer of the Year.
Конкурс проводится банком Standard Chartered уже второй раз, и организаторы планируют сделать его ежегодным. Миссия конкурса — показать красоту природы нашего мира, а еще привлечь внимание к изменениям климата.
В конкурсе есть три категории: «Климат», «Молодые участники» и «Фото со смартфона». Кроме того, есть главный приз и приз зрительских симпатий.
Гран-при в этом году получил китаец Ван Синь за фотографию «Танец духов темной ночью». Он заснял красные спрайты: особый вид молнии, возникающий в верхних слоях атмосферы планеты в сильную грозу.
Приз зрительских симпатий и награда в категории «Климат» ушла Герсону Турли со снимком «На веслах»: на нем изображен мужчина на лодке, плывущий по затопленному Порту-Алегри в Бразилии, где вода не покидала центр города несколько недель.
Подробнее почитать про конкурс можно на официальном сайте.
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