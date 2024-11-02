Реки из улиц: почему наводнения в Испании были такими сильными

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Испании погибли по меньшей мере 205 человек. Потоки мутной воды превратили улицы в реки, а также разрушили дома, смыли мосты, железнодорожные пути и автомобили. Как пишет The Guardian, большинство погибших находились в прибрежном регионе Валенсия, где всего за восемь часов выпала годовая норма осадков.
По словам Рубена дель Кампо, представителя метеорологического бюро Испании, подобные этому штормы могут быть причиной выпадения 40 или 50 литров осадков на квадратный метр, однако в стране в особенно сильно пострадавших районах это количество превысило 400 литров на квадратный метр.
Ливень был вызван явлением, известным как gota fría («холодная капля»). Оно происходит, когда потоки холодного полярного воздуха над Западной Европой сталкиваются с теплыми и влажными воздушными массами из Средиземного моря. Теплый воздух быстро поднимается, образуя плотные облака, которые в течение долгого времени могут оставаться на одном и том же месте, вызывая сильные дожди и даже град.
В последние годы ученые предупреждали, что воды Средиземного моря быстро нагреваются, температура повышается на 5. Горячий воздух над ними может удерживать больше влаги, из-за чего и возрастает вероятность сильнейших ливней.
Фридерике Отте, руководитель отдела прогнозирования погоды в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона, сказал, что сильные наводнения в Испании связаны также с изменениями климата.
Сегодня в Испании проходит третий день траура по жертвам ливней и наводнений, а у населения возникают вопросы, почему предупреждения о «красном» уровне опасности появились только после начала наводнений.
Так, один мужчина рассказал, что предупреждение о непогоде и о том, что следует оставаться дома, ему пришло в тот момент, когда он сидел в своей машине, а паводковые воды доходили ему до груди.
Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Испании может вырасти до 500.