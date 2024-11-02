Реки из улиц: почему наводнения в Испании были такими сильными

Ливень был вызван явлением, известным как gota fría («холодная капля»). Оно происходит, когда потоки холодного полярного воздуха над Западной Европой сталкиваются с теплыми и влажными воздушными массами из Средиземного моря. Теплый воздух быстро поднимается, образуя плотные облака, которые в течение долгого времени могут оставаться на одном и том же месте, вызывая сильные дожди и даже град.