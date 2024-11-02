Шеффлера: уход за комнатным растением в домашних условиях

Самая распространенная проблема при выращивании шеффлеры — это грибок как следствие загнивания корней. Листья покрываются темными пятнами, чернеют и опадают. Необходимо вытащить растение из грунта и осмотреть корни. Далее обрезать подгнившие корни до здоровой ткани и замочить корневую систему на 1—2 часа в растворе фунгицида. Затем аккуратно высадите растение в новую рыхлую почву в горшок, подобранный по размеру корневой системы, слегка полейте грунт и опрыскайте листву раствором фунгицида. Поместите растение в прозрачный пакет или контейнер и поставьте на яркий рассеянный свет либо под ежедневную досветку фитолампами. Поливайте шеффлеру только после полной просушки грунта. После появления новых корней можно постепенно доставать растение из теплички.