Шеффлера: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это настоящая находка для любителей декоративных растений. Растение под названием «дерево-осьминог» часто можно встретить в общественных пространствах. Пышная зеленая комнатная культура достаточно неприхотлива, чтобы выдержать условия затенения и редкого полива. Однако сейчас можно подобрать в коллекцию яркие вариегатные сорта, а также растения с самой разнообразной формой листьев. Кроме того, шеффлера очень пластична: можно переплетать ее стволы, формировать кустом или высоким штамбом.
Что важно знать о домашнем растении шеффлера
Несмотря на то что шеффлера достаточно популярна и привычна взгляду, она не так проста, как кажется. В таблице ниже рассмотрим основные факты об этом удивительном растении.
|Ареал обитания в природе
|Австралия, острова Тихого океана, Юго-Восточная Азия
|Название
|Род назван по имени ботаника XVIII века Якоба Кристофа Шеффлера.
Народные названия — зонтичное дерево, дерево-осьминог
|Размер
|В дикой природе шеффлера может вырасти до 10—20 м в высоту в зависимости от разновидности сорта. В домашних условиях — только до 2—3 м
|Цветение
|В домашних условиях шеффлера цветет очень редко
|Размножение
|Семенами и стеблевыми черенками
|Предпочтения
|Негативный фактор
|Ядовитость
|Шеффлера содержит ядовитые вещества в листьях, стеблях и корнях. При работе с ней лучше надевать перчатки. Она опасна при проглатывании, однако в воздух ядовитые вещества не выделяет
|Частые вредители
|Щитовка, мучнистый червец, паутинный клещ
Виды и сорта растения шеффлера с фото
В мире существует более 590 видов этой растительной культуры. Далее рассмотрим подробнее те виды и сорта, которые чаще всего можно встретить на прилавках цветочных магазинов.
Шеффлера лучелистная (Schefflera actinophylla) — это один из самых распространенных видов шеффлеры. Представляет собой мощное дерево с огромными глянцевыми зелеными листьями. Может стоять в комнате недалеко от окна. Шеффлера лучелистная неприхотлива, поэтому может использоваться для озеленения офисов или салонов. В природе достигает 10—15 м в высоту. Популярные сорта этого вида: Amate, Amate Soleil, Compacta.
Шеффлера древовидная (Schefflera arboricola) — одревесневающая лиана обладает характерными непарноперистыми листьями. Каждый лист состоит из 7—15 отдельных листочков с округлой формой. Окраска листьев разнообразна: встречаются как однотонные зеленые, так и пестрые варианты. У этого вида много необычных сортов: Variegata, Geisha Girl, Hong Kong.
Шеффлера элегантная (Schefflera elegantissima) — этот вид имеет узкие зубчатые пальчато-раздельные листья. Сорт Bianca имеет белую окантовку по краю листа, а сорт Castor — полностью зеленый оттенок.
«Шеффлера — это тропическое дерево, и у некоторых сортов размер листьев в виде зонтика в природе может достигать 3×3 м. Отличный сорт — Amate, который имеет большие яркие глянцевые листья. Это растение можно ставить в дальний угол (шеффлера очень теневынослива). Сорт Amate мало распространен и стоит довольно дорого, но эту шеффлеру возможно вырастить из семян», — поделилась Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
Уход за шеффлерой в домашних условиях
Эта растительная культура считается достаточно неприхотливым растением, если учитывать некоторые особенности ухода. Основные моменты рассмотрим ниже.
Грунт и горшок
Грунт должен быть хорошо дренированным, с большим количеством разрыхлителей. За основу можно взять готовый универсальный субстрат для декоративно-лиственных растений и добавить в него 50% разрыхлителей, таких как:
перлит;
крупный кварцевый песок;
пеностекло.
А также советуем добавить древесный уголь, он минимизирует последствия возможных заливов.
Температура и освещение
Оптимальная температура содержания шеффлеры — от +14 °C (при прохладной зимовке) до +24 °C. Необходимо учитывать, что тропическая культура не любит резких перепадов температур и холодных проветриваний.
Растению хорошо подойдет яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Зеленые сорта шеффлеры весьма теневыносливы, и их можно поставить в комнате недалеко от окна.
Пестрым же сортам всегда требуется хорошее рассеянное освещение или регулярная досветка фитолампами.
Режим полива
Шеффлера не терпит застоя влаги у корней, поэтому необходима почти полная просушка грунта между поливами.
В период активного роста поливайте обильно, а в зимнее время умеренно.
Влажность воздуха
Шеффлера способна расти при обычной комнатной влажности воздуха, однако при более высокой влажности будет расти быстрее. Растительная культура хорошо относится к опрыскиваниям и протираниям листьев от пыли.
Подкормка и удобрения
В период активного роста (с марта по сентябрь) советуем подкармливать шеффлеру универсальным удобрением для декоративно-лиственных растений один раз в две недели, разводя его по инструкции на упаковке. В зимний же период достаточно подкармливать один раз в месяц.
Обратите внимание, что удобрять следует только здоровое растение, но никак не находящееся в стрессе или страдающее от вредителей или болезней.
Пересадка
Молодые растения пересаживают при заполнении горшка корнями, лучше это делать в весенне-летний период. Горшок увеличивают не больше чем на 15% в диаметре. Взрослые растения достаточно пересаживать один раз в три года.
Обрезка
«Не стоит забывать, что шеффлера — это дерево и что она более сложная в уходе, чем травянистые растения. Она медленно растет, и требуется терпение, чтобы сформировать и вырастить крупный экземпляр. Нюансы обрезки и укоренения также специфичны для дерева. Она не так проста, как кажется», — рассказала Евгения Лисова.
Шеффлера хорошо переносит обрезку. Желательно проводить ее весной, чтобы у растения были подходящие условия для пробуждения почек. Чтобы разветвить тропическую культуру, необходимо делать срез у чуть одревесневшей части ствола (должно остаться хотя бы несколько листьев).
Если срезать по зеленой молодой части стебля, то есть риск, что растение выдаст только замещающий побег, который возьмет на себя роль верхушки.
Размножение комнатного растения шеффлера
Самый верный способ размножить шеффлеру — срезать макушку (минимум с 4—5 листами) и укоренить ее. Ниже рассмотрим этот способ подробнее, а также два других менее результативных способа.
Семенами
Посадочный материал высевают во влажный рыхлый питательный грунт, накрывают прозрачным пакетом или стеклом и ставят в теплое (+22…+25°C), хорошо освещенное место. Необходимо регулярно проветривать и при желании опрыскивать стимуляторами роста. Всходы появляются примерно через три или четыре недели.
Черенками
Укоренить возможно как макушечный, так и промежуточные черенки. Главное правило — это наличие на черенке минимум трех листов. Место среза следует присыпать толченым активированным углем либо фунгицидной пастой. Укоренять черенки можно как в воде, так и сразу в грунте. В случае укоренения в грунте необходимо поместить емкость с черенками в тепличку, созданную из прозрачного контейнера или пластикового пакета. Регулярно проветривайте черенки, опрыскивайте и поливайте грунт специальными средствами для корнеобразования.
Важное дополнение: лист без части ствола может дать корни, но из него не вырастет новое растение!
Отводками
Еще возможно размножить шеффлеру воздушной отводкой. Для этого необходимо взять свежий влажный сфагновый мох, плотно обмотать им потенциальное место среза и закрепить сверху прозрачным пакетом. Также можно использовать специальный пластиковый шар для воздушных отводков. После появления корней можно срезать стебель черенка под отводкой, освободить корни ото мха и высадить в рыхлый грунт. Так же как и в предыдущем случае, для лучшей адаптации используйте прозрачный пакет или контейнер в качестве теплички.
Болезни шеффлеры
Самая распространенная проблема при выращивании шеффлеры — это грибок как следствие загнивания корней. Листья покрываются темными пятнами, чернеют и опадают. Необходимо вытащить растение из грунта и осмотреть корни. Далее обрезать подгнившие корни до здоровой ткани и замочить корневую систему на 1—2 часа в растворе фунгицида. Затем аккуратно высадите растение в новую рыхлую почву в горшок, подобранный по размеру корневой системы, слегка полейте грунт и опрыскайте листву раствором фунгицида. Поместите растение в прозрачный пакет или контейнер и поставьте на яркий рассеянный свет либо под ежедневную досветку фитолампами. Поливайте шеффлеру только после полной просушки грунта. После появления новых корней можно постепенно доставать растение из теплички.
Вредители шеффлеры
Щитовка — настоящая напасть для этого растения. Особи щитовки очень похожи на естественные наросты, оттого долгое время остаются незамеченными. Если шеффлера резко остановилась в росте, вы видите липкие капли на листьях и стволах, при этом плоские коричневые наросты легко можно удалить с поверхности растения, то следует начинать борьбу со щитовкой.
Для начала необходимо механически удалить всех видимых вредителей ватным диском или салфеткой, а затем провести трехкратную обработку тремя разными инсектицидами (с различным действующим веществом). Между обработками должно пройти 5—7 дней.
Советуем использовать как контактные (опрыскивание), так и системные (в полив) препараты.
Мучнистый червец и трипс реже атакуют шеффлеру, но метод борьбы с ними аналогичен методу борьбы со щитовкой. В случае поражения растения паутинным клещом в предложенной выше схеме используйте акарициды (только тщательное опрыскивание побегов, без пролива грунта).
Основные проблемы при выращивании шеффлеры
Если подобрать подходящие условия, то из шеффлеры можно вырастить поистине восхитительное интерьерное дерево. Но давайте рассмотрим ниже самые частые причины проблем, с которыми можно столкнуться при выращивании, чтобы знать, как быстро и эффективно помочь растению.
1. Проблема: листья чернеют, покрываются пятнами, опадают. Причина: либо загнивание корней, либо обморожение.
Провести реабилитацию, как описано выше. Переместить в более теплое место без сквозняков, обработать антистрессовыми препаратами.
2. Проблема: липкие капли на листьях и стволах, остановка в росте, коричневые наросты легко удаляются с поверхности растения. Причина: Щитовка.
Провести лечение инсектицидами, как описано выше.
3. Проблема: белый налет в междоузлиях. Причина: мучнистый червец.
Провести лечение инсектицидами, как описано выше.
4. Проблема: пестрые листья теряют белые участки, становятся зелеными; ствол и междоузлия вытягиваются. Причина: нехватка света.
Переставить в более освещенное место (но не на прямые солнечные лучи) либо использовать досветку фитолампами.
5. Проблема: светлые сухие пятна на поверхности листьев. Причина: солнечный ожог.
Переставить в менее освещенное место либо использовать притеняющие материалы.
Полезная информация о выращивании шеффлеры в домашних условиях
Благодаря теневыносливости и неприхотливости шеффлера пользуется популярностью как в комнатном цветоводстве, так и при озеленении торговых или офисных помещений. Ниже повторим важные моменты по уходу за этим растением:
1. В природе существует огромное количество видов шеффлеры, однако в продаже можно найти три основных вида, которые включают зеленые и пестролистные сорта. Можно подобрать растение любых размеров и форм — пышные многоствольные композиции, варианты на штамбе или с плетеным стволом.
2. Шеффлера не терпит застоя воды в корнях, поэтому следует использовать хороший дренаж, рыхлый грунт и полив с почти полной просушкой.
3. Растение страдает от резких перепадов температур и холодных сквозняков.
4. Самый надежный способ размножения — стеблевыми черенками.
5. Из-за естественных наростов сложно заметить вредителя — щитовку, поэтому советуем тщательно и регулярно осматривать шеффлеру и вовремя начинать обработку специальными препаратами.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»