Хамедорея: уход за комнатным растением в домашних условиях

Самая теневыносливая пальма — хамедорея, это отличный вариант для тех, кто хочет привнести атмосферу тропиков в свой дом, но не располагает наличием яркого естественного освещения. Она не ядовита, поэтому отлично подходит для семей с детьми или домашними животными. Уход за бамбуковой пальмой несложный, но есть несколько нюансов, которые важно учитывать. В этой статье мы подробно рассмотрим интересные факты об этом тропическом растении, создании оптимальной среды для роста и развития, а также расскажем про борьбу с болезнями и вредителями.
Что важно знать о домашнем растении хамедорея
Как и большинство тропических растений, хамедорея хорошо подходит для выращивания в условиях квартир или офисов. В таблице ниже мы раскрыли несколько интересных фактов о ней.
|Ареал обитания в природе
|Тропические леса Южной и Центральной Америки
|Другие названия растения
|Неанта, бамбуковая пальма
|Размер
|Цветение
|Цветет светло-желтыми цветками, собранными в метельчатые соцветия
|Размножение
|Семенами и делением куста
|Предпочтения
|Что не любит
|Кому подходит
|Частые вредители
|Паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка, трипс
Виды растения хамедорея с фото
Несмотря на большое количество видов хамедорей в природе, в продаже можно найти только два: хамедорею изящную и хамедорею металлика.
Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans), или неанта, — древесное кустарниковидное растение, достигает в высоту 1,5—2 м. Стволы тонкие, в диаметре 2—3 см, по мере роста пальмы оголяются и становятся похожи на бамбук, откуда и пошло народное название «бамбуковая пальма». Хамедорея имеет светло-зеленые перистые тонкие листья. Также можно встретить вариегатную разновидность хамедореи с белыми бесхлорофилльными пятнами на листьях.
Хамедорея металлика (Chamaedorea metallica) — отличается от хамедореи изящной формой и цветом листа, характер роста и требуемые условия содержания остаются такими же. Это растение имеет широкие плотные темно-зеленые листья с серебристым отливом, по форме напоминающие рыбий хвост.
Уход за хамедореей в домашних условиях
Грунт и горшок
Горшок лучше выбрать пластиковый или керамический с глазурью, желательно с дренажными отверстиями для оттока лишней жидкости.
Будьте аккуратны с горшками с автополивом, а также с горшками из терракоты, так как будет сложно подобрать правильный режим полива для хамедореи.
Температура и освещение
Для тропической пальмы желательно поддерживать температуру +22…+25 °C и не опускать ниже +12 °C.
Хамедорея не любит яркого прямого солнечного света. Она отлично растет в полутени и при полностью искусственном освещении.
Режим полива
Все пальмы не терпят застоя воды в корнях, почву следует регулярно держать в слегка влажном состоянии. Рекомендуем давать просохнуть грунту примерно на ⅓ от высоты горшка, только если растение посажено в горшок с дренажными отверстиями или с хорошим слоем дренажа.
Влажность воздуха
Это декоративное растение способно расти в обычной комнатной влажности воздуха (30—45%).
Однако при повышенной влажности хамедорея будет чувствовать себя лучше.
«Сухие кончики листьев свидетельствуют о недостаточной влажности воздуха, особенно это заметно в период отопления. Хамедорея — тропическое растение, и с трудом переносит пересушенный воздух в зимний период. Поэтому рекомендую взять большой поддон, насыпать туда гальку или керамзит, налить в него воды и поставить растение на такой влажный поддон. Подсохшие кончики листьев уже не восстановятся, их лучше аккуратно подрезать», — рассказала Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза.
Подкормка и удобрения
Если хамедорея здорова, то она хорошо отзовется на регулярные подкормки универсальным удобрением или специальными средствами для пальм.
Можно вносить их как с поливом, так и при опрыскивании (следуйте инструкции на упаковке). Летом удобрения вносят один раз в две недели, зимой — только один раз в месяц.
Пересадка
Пальмы очень не любят манипуляций с корнями, поэтому желательно пересаживать методом перевалки, то есть без разбора земляного кома и очищения корней. Горшок следует увеличивать на 15% в диаметре. При пересадке убедитесь, что у растения будет хороший дренаж. После пересадки используйте антистрессовые препараты для растений, добавляя их в полив и при опрыскивании.
«Хамедорея не любит плотных горшков, поэтому лучше пересаживать один раз в год весной, увеличивая горшок на 2—3 см в диаметре. Позаботьтесь чтобы в горшке было отверстие для оттока лишней воды, так как это прекрасная профилактика загнивания корней. Если вы выбираете кашпо без отверстий, тогда берите высокие, чтобы в нижнюю часть можно было насыпать 20—30 см керамзита», — советует эксперт Яна Прокудина.
Обрезка
Хамедореям категорически нельзя обрезать верхушку, так как она не сможет укорениться, а оставшийся ствол не даст боковых побегов.
Обрезать следует только подпорченные края листьев или лист целиком, если такие имеются.
Размножение комнатного растения хамедорея
В домашних условиях возможны только два способа размножения бамбуковой пальмы — семенами и делением куста. Хамедорея не размножается ни стеблевыми, ни листовыми черенками.
Семенами
Перед посевом необходимо замочить посадочный материал на 3—5 дней в воде, в которую можно добавить стимулятор роста. Далее его высаживают на глубину до 2 см в рыхлый нейтральный субстрат, например на основе нейтрального верхового или кокосового торфа, затем поливают и накрывают пленкой.
Температура для всходов должна быть примерно +20…+25 °C. Семена всходят от 1 до 6 месяцев.
Следует знать, что прорастить семена хамедореи в домашних условиях достаточно сложно, поэтому лучше воспользоваться другим способом.
Делением куста
Как правило, хамедореи продаются пышными кустиками, состоящими из множества отдельных растений, которые можно отсадить в разные горшки и таким образом размножить. Минимально тревожа корни, аккуратно отделите по нужному количеству растений и посадите в небольшие горшки с дренажными отверстиями.
Грунт можно взять универсальный, с добавлением перлита или других разрыхлителей. Умеренно полейте с добавлением корнеобразующих или антистрессовых препаратов, поставьте емкость на рассеянный свет. Также можно поместить растение с горшком в прозрачный пакет (создать парниковый эффект) и оставить так на две недели, ежедневно проветривая.
Болезни хамедореи
Как и у всех пальм, корневая система хамедореи крайне чувствительна к заливу. При неправильной агротехнике она достаточно быстро загнивает, что отражается на листьях в виде пятен.
Если ситуация не критична, то не рекомендуется доставать растение из горшка и тормошить корни, так как это может ускорить гибель растения.
Что следует сделать, чтобы помочь хамедорее:
переставить растение на более освещенное место, но не на прямые солнечные лучи;
удалить поврежденные участки листьев до здоровой ткани;
наладить полив, регулярно давать просыхать грунту на ⅓ или на половину высоты горшка;
добавлять при поливе и опрыскивании фунгицид, пока не начнут расти новые здоровые листья.
Если же повреждено большое количество стеблей в горшке, то удалить (вытащить) те, которые повреждены критически, а с оставшимися поступить так, как описано выше.
«Если вы заметили, что растение стало бледным, а ствол у основания начал желтеть, это значит, что возникла проблема с переливом. Нужно прекратить полив на две или три недели и прикопать в почву несколько специальных таблеток от гнили. Это поможет растению восстановить корни и не погибнуть», — указывает эксперт Яна Прокудина.
Вредители хамедореи
Чаще всего это растение подвергается нападению паутинных клещей, трипсов, мучнистых червецов и щитовок. Рассмотрим ниже, как лечить хамедорею в каждом случае.
Паутинный клещ оставляет на обратной стороне листьев белую пыль, крупинки. Листья становятся светло-серыми от прокусов, а само растение затормаживается в росте. Для лечения необходимо трехкратное обильное опрыскивание листьев с двух сторон акарицидами (с различными действующими веществами) с промежутком в неделю.
Трипсы оставляют на листьях дорожки и черные точки. Их небольшие светлые личинки и темные взрослые особи видны невооруженным глазом. Для уничтожения трипсов следует произвести трехкратную обработку тремя разными инсектицидами (с промежутком в неделю). Если препарат системный, то им следует и проливать грунт, и опрыскивать, а если контактный, тогда поможет только тщательное опрыскивание с двух сторон.
Мучнистый червец формирует пушистый белый налет на листьях и в черешках у ствола. Необходимо механически удалить видимых особей и провести обработку инсектицидами, как указано выше.
Щитовка (пальмовая щитовка) выглядит как коричневые или светло-коричневые неподвижные наросты на растении. Личинки же имеют более вытянутую форму и светлый цвет. Так же как и в случае мучнистого червеца, следует механически удалить вредителей и провести обработки инсектицидами, как описано выше.
Основные проблемы при выращивании хамедореи
Несмотря на то что эта тропическая пальма достаточно неприхотлива, она чувствительна к неправильному режиму полива и избыточному освещению. В списке ниже рассмотрим основные проблемы, их причины и методы решения проблем.
1. Проблема: коричневые кончики листьев. Причина: сухой воздух и пересушка грунта.
Увеличить влажность воздуха, наладить режим полива.
2. Проблема: коричневые пятна на листьях. Причина: загнивание корней вследствие переувлажнения почвы, переохлаждения или ожога от удобрений.
Наладить режим полива, обеспечить хорошую освещенность и подходящую температуру. Провести обработку фунгицидами.
3. Проблема: желтеют листья. Причина: недостаточный полив.
Наладить режим полива. Рекомендуем давать просохнуть грунту примерно на ⅓ от высоты горшка, только если растение посажено в горшок с хорошим слоем дренажа.
4. Проблема: нижние листья становятся коричневыми и быстро засыхают. Причина: естественное отмирание.
Советуем аккуратно отрезать лист (не отрывать).
5. Проблема: пальма разваливается. Причина: загнивание корней.
Наладить режим полива, обеспечить хорошую освещенность и провести обработку фунгицидами.
6. Проблема: светлые сухие пятна на листьях. Причина: солнечный ожог.
Убрать растение от прямых солнечных лучей.
7. Проблема: листья выцветают, имеют ненасыщенный оттенок, а также наблюдается замедление роста растения. Причина: хлороз, недостаток микроэлементов.
Обеспечить растение регулярными подкормками удобрениями.
8. Проблема: остановка в росте, листья становятся серыми, либо видны дорожки прокусов. Причина: насекомые-вредители.
Идентифицировать вредителя и провести обработку препаратами.
Полезная информация о выращивании хамедореи в домашних условиях
Уникальность этой пальмы состоит в том, что ей можно озеленить как подоконник и стол, так и пространство в глубине комнаты. Хамедорея не ядовита и способна очищать воздух от вредных примесей, поэтому отлично подходит для создания уюта в детских комнатах. Она достаточно неприхотлива, но для хорошего роста и декоративного вида следует учитывать несколько нюансов, которые мы подробно рассмотрели в статье. Ниже напомним основные моменты:
1. В комнатных условиях выращивают чаще всего два вида: хамедорею изящную и хамедорею металлика.
2. Хамедорея крайне теневынослива, но не любит прямых солнечных лучей.
3. Тропическая пальма предпочитает аккуратный регулярный полив, но чтобы грунт просыхал на ⅓ или на половину высоты горшка.
4. Нельзя проводить манипуляции с корнями и грубые пересадки.
5. Хамедорея очень трудно и длительно размножается семенами, поэтому лучше приобретать уже подросшие растения.
6. Из-за небольшой толщины листьев легко атакуется вредителями.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза